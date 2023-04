Miles de personas disfrutan de los vuelos en avión, pero ciertos usuarios necesitan distraer su mente con alguna actividad o pasatiempo en medio del largo viaje. Frente a este dilema, un sobrecargo portugués tuvo la total atención de hombres y mujeres; su ‘belleza’ habría causado revuelo. ¿Cómo reaccionó este trabajador a las alabanzas? El momento no tardó en hacerse viral, e incluso se compartió la cuenta de Instagram del apuesto hombre.

El metraje se dio a conocer por la cuenta de @lacolepadilla en TikTok, aparentemente usuaria de dicho vuelo. Se muestra a varios celulares levantados y las voces de júbilo de tanto hombres como mujeres. ¿La razón? Un apuesto sobrecargo apareció entre los pasillos del avión. Su impresión fue tal que, incluso, se le pidió que modelara para ‘apreciarlo mejor’.

Diego, el guapo sobrecargo

A pesar del alborto, silbidos y la bulla entre los pasajeros, el auxiliar del avión no se mostró intimidado. De hecho, el sobrecargo mostró su sonrisa más amplia de cara a los aplausos de las personas. Tras viralizarse su ‘pasarela’ en redes sociales, miles de usuarios destacaron el enorme carisma y manejo del hombre frente a la rara situación.

Por otro lado, cientos de personas consideraron que el suceso vivido era ‘acoso’, pues el contexto no habría sido el mismo si de una mujer se hubiese tratado: “Tan solo cambien los roles, ¿De verdad se hubiera permitido eso?”, reza un comentario en la red social.

Mira el video viral

Más tarde, la tiktoker explicó que el gran ‘show’ del vuelo fue totalmente espontáneo, después de todo era el hombre “el más guapo del avión”. Además, ella reafirmó en que el trabajador tuvo un carisma impecable desde el inicio, y su atención fue de primer nivel tan siquiera antes de despegar.

Esta usuaria, a la vez tripulante, fue quién compartió las redes de Diego, el sobrecargo: él le habría dado el consentimiento de hacerlo conocido para sus tripulantes: “La magia del Internet. Resulta que ya apareció Diego, yo no sé a qué santo le rezaron, pero el video llegó hasta él y me contactó. Me dijo que es él y ya platicando con en Instagram le pedí autorización para poderles pasar su cuenta”, contó ella, pues su nuevo amigo se habría sentido feliz por la experiencia vivida.