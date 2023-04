Miles en los Estados Unidos están indignados con la arrogante actitud de un sujeto quien durante un vuelo de avión reaccionó de la peor manera cuando el llanto de un bebé lo molestó. Furioso por esto, el hombre descargó toda su furia contra el personal de la aerolínea, pero no se dio cuenta que era grabado y que su accionar se haría viral por las razones equivocadas.

Todo sucedió durante un vuelo hacia Florida en Southwest Airlines, el pequeño lloraba y el sujeto decidió presentar su reclamo con los peores modales a la tripulación. “Pasajero beligerante causa distracción”, bautiza así el video @mjgrabowski en TikTok que dura casi cuatro minutos.

Aunque no se sabe con certeza qué ocurrió previo a lo que nos muestra el metraje, sí podemos escuchar al hombre (sin identificar) hablando con insultos en más de 20 ocasiones, no solo al personal del avión, también hacia algunos pasajeros que le contestan.

Mira aquí el video viral

Uno de ellos le reclama: “estás gritando”, pero este responde de inmediato: “¡también el bebé!”.

La respuesta de la aerolínea

Una vez que el video se diera a conocer también en medios de comunicación de los Estados Unidos, Southwest Airlines dio una declaración al portal Today: “no tenemos detalles sobre este vuelo para compartir, pero felicitamos a nuestra tripulación por su profesionalismo y ofrecemos nuestras disculpas a los demás pasajeros a bordo”.

En las cajas de comentarios donde el video viral fue compartido, recibió la indignación general de los usuarios: “siempre me pregunto ‘¿crees que los padres quieren un niño que llore?’ obviamente no”, “si no puedes soportar el sonido del llanto de un bebé o un niño pequeño, tal vez viajar en avión o estar en público no es para ti”.

Pero, aunque pocos, también hubo quienes empatizaron con el reclamo del hombre: “¿por qué el resto de nosotros deberíamos estar sujetos al comportamiento molesto de los niños de otras personas?”, “aparentemente, este bebé/niño pequeño lo estuvo haciendo durante casi una hora. Es mucho para lidiar con eso”.

Síguenos en nuestras redes sociales: