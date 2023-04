Un hombre tuvo un encuentro cara a cara con la muerte, que esta ocasión vino vestido en la forma de un hambriento oso grizzli quien fue directamente hacia el sujeto con la intención de atacarlo, pero su rápida reacción fue crucial para que el tipo no solo sobreviviera, sino que el impactante momento arribó a Twitter donde dio la vuelta al mundo cuando se hizo viral.

“Aterrador encuentro entre caminante y oso”, bautiza así el momento Oddly Terrifying (@OTerrifying) el cual viene recolectando más de 4.4 millones de vistas donde vemos a un hombre caminando en un bosque que se cree proviene de Estados Unidos, pero tras ver que a toda velocidad se acerca el feroz animal trepa en un árbol pensando que ese sería el lugar más seguro.

El oso, por el contrario, en vez de verse desanimado por esto, se para en dos patas y extiende una de sus garras para coger la pierna del sujeto, quien tras unos intentos logra safarse, por el momento, del peligro.

Mira aquí el video viral

Terrifying encounter between hiker and bear 😳 pic.twitter.com/WnryATSD86 — OddIy Terrifying (@OTerrifying) April 11, 2023

El oso no quiere soltar a su presa

El depredador no se da por vencido y al ver que su cuerpo no alcanza al humano se abraza al tronco del árbol con la intención de treparlo. El nerviosismo del sujeto se multiplica de formas impensadas, pero la bestia se da cuenta que no puede escalar más vuelve a tierra nuevamente.

El metraje se corta sin saber cuál fue el desenlace, aunque se escucha la voz de un hombre que, aparentemente, es quien está filmando el aterrador momento, muy bien escondido detrás de la vegetación del lugar.

“Supongo que al camarógrafo no pareció importarle”, “tengo muchas preguntas, principalmente ¿Quién está grabando esto?”, “¿otro oso es quien está grabando?”, “se supone que no debes trepar un árbol”, “el amigo casi se convierte en Leonardo DiCaprio en ‘El Renacido’”, “el oso solo quiere jugar”, “quizás, la persona que graba debería ayudar”, “con excepción de los padres, lo primero que piensa la mayoría de la gente ante el peligro es huir solos”, fueron algunos de los comentarios.