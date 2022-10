En las redes sociales, sobre todo en TikTok, continúa apareciendo diversos retos de bailes algo subidos de tono. La mayoría de los ‘trends’ consiste en imitar la coreografía de una famosa canción. Esta vez, la joven Yamile Cervantes (@yamilecervantes4) se animó a realizar un ‘challenge’ sin darse cuenta de que su hermana la estaba observando.

Cuando Yamile se encontraba grabando sus pasos de baile, su hermanita sorprendió a propios y extraños al regañarla. “No las debes hacer así”, empezó diciendo la adorable niña. “Las pompas solo es pa’ hacer del baño, no pa’ que las muevas”, agregó ofuscada.

“Es lo único que ven los hombres”

Ahí no queda la cosa, pues la pequeña siguió con su reclamo: “¡Es lo único que te ven los hombres!, y tú moviendo las nalgas”. Ante estas inesperadas declaraciones, Yamile no aguantó las risas y le preguntó “¿qué tiene de malo?”.

Frente a esta consulta, la menor respondió: “¿Qué tiene? ¡Eso no debe de hacer!”. Segundos después, Yamile le señaló a su hermanita que tampoco puede bailar y ella no se quedó callada: “¡Yo no tengo muchas nalgas y tú sí! Es que tú sí tienes muchas nalgas y por eso se te tambalean”.

De inmediato, Yamile soltó una carcajada y la niña se indignó: “Es verdad, no te rías. No es de chiste”. La muchacha grabó el divertido momento y decidió publicarlo en la plataforma asiática.

“Tanta verdad en sus palabras”

En poco tiempo, el clip se convirtió viral y registró más de 15 millones de visitas. Además, las hilarantes imágenes desataron una avalancha de comentarios de quienes defendieron la postura de la pequeña.

“Tanta verdad en sus palabras; “no encuentro fallas en su lógica”; “morí de risa cuando dijo (que) te tambalean”; “¡se tenía que decir y se dijo! Tanta verdad en sus palabras”; “excelente niña”; “necesitamos más contenido de tu hermana”, fueron algunas de las reacciones.

