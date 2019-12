¿Es acaso tu video musical favorito alguno de esta lista? La plataforma de videos online, YouTube, por fin de año y fin de década, reveló una serie de listas con los videos musicales más escuchados entre las décadas de 1980 y 2010.

Seccionadas en distintas décadas, estos videos musicales son los más visitados por los internautas que generaron desde medio millón de vistas hasta más de 6,5 mil millones.

Como un espejo donde podemos ver en retrospectiva los géneros musicales más sonados, la forma de vestir de muchos, moda de los cortes de pelos, estas son las listas preparadas por YouTube.

1980s

1. Guns N’ Roses - Sweet Child O’ Mine (1,026,321,298)

2. a-ha - Take On Me (966,018,153)

3. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (797,474,019)

Los siguientes de la lista son un combinado de distintas canciones que van entre el rock y el pop. Por ejemplo, en cuarto puesto y con más de siete millones de reproducciones está “Billie Jean” de Michael Jackson (717,041,719); seguido de “Every Breath you take” de The Police (716,451,277); “The Final Countdown” de Europe (711,308,154); “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler (659,549,359); “Livin ‘on a Prayer” de Bon Jovi (635,999,230); el clásico “Thriller” del 'Rey del Pop’ que aparece nuevamente (635,482,194) y “Never gonna give you up” de Rick Astley (628,591,927).

1990s

1. Guns N’ Roses - November Rain (1,275,474,139)

2. Nirvana - Smells Like Teen Spirit (990,292,925)

3. The Cranberries - Zombie (976,606,183)

La década de los noventas estuvo caracterizada por los sonidos más crudos del grunge y los derivados rockeros que también colindaban con el pop y las diversas boybands que nacieron a raíz de ello.

Por eso, en cuarto lugar, tenemos “I will always love you” de Whitney Houston (883,325,731); “What’s up” de 4 Non Blondes (780,419,277); seguido de “Wind of change” de Scorpions y su sonido más ochentero (732,217,020); “Don’t speak” de No Doubt, la banda de la reconocida Gwen Steffani (718,398,582); “I want it that way” de la boyband Backstreet Boys (709,804,092); el clásico del hip hop “Still D.R.E." de Dr. Dre y Snoop Dogg (688,413,212); y, por último, el siempre usado en películas “Barbie girl” de Aqua (685,104,561).

2000s

1. Crazy Frog - Axel F (1,894,959,380)

2. Numb - Linkin Park (1,283,779,857)

3. Lady Gaga - Bad Romance (1,139,998,193)

Una variación en la primera década del nuevo siglo donde el pop le quitó el trono al pop rock británico y a las bandas de chicos y ahora los géneros urbano, pop y hip hop lanzan sus primeras proyecciones para esta y la siguiente década.

En cuarto lugar tenemos a la estadounidense Taylor Swift con la micro historia de amor en “You belong with me” (1,012,792,172); le sigue “Halo” de Beyoncé (961,272,647); “Hot n Cold” de la creciente en escuchas Katy Perry (936,937,685); “Loyal” de Chris Brown, Tyga y Lil Wayne (936,098,974); el clásico de muchos que disfrutaban de los ‘pogos’, “Chop Suey!”, de System of a Down (918,069,015); “In the end” de Linkin Park (892,237,348); e “In da club” de 50 Cent (859,564,859).

2010s

Este es el recuento final de los videos musicales más recientes y donde está el video con mayores reproducciones de YouTube, independiente de su clasificación como un video musical.

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee (6,558,078,465)

2. Ed Sheeran - Shape of You (4,517,718,066)

3. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth (4,320,523,808)

Estamos a un paso de terminar esta década musical donde los sonidos de Asia llegaron a calar entre todos los internautas y el pop fue el que tuvo una gran participación. Sin embargo, por su lado, el hip hop/R&B se mantuvo a flote como es con el cuarto puesto de “Uptown Funk” de Mark Ronson con Bruno Mars (3,732,564,526); “Gangaman Style” del coreano PSY (3,471,161,219); o “Sorry” de Justin Bieber (3,225,301,301).

Los siguientes puestos los tomaron bandas que van entre el rock-pop como Maroon 5 y su canción “Sugar” (3,086,744,534); Katy Perry y su aparición en esta década con “Roar" (2,968,228,909); OneRepublic con “Counting Stars” (2,883,120,697); y Ed Sheeran nuevamente para cerrar esta lista con “Thinking out loud” (2,864,887,373).

