Este es el dramático momento en el que dos buenos samaritanos en Estados Unidos sacan al conductor de una camioneta envuelta en llamas mientras alrededor de una veintena de personas se quedaron paradas grabando la escena. El video del hecho, compartido por el noticiero Inside Edition en YouTube, se volvió viral y desató toda clase de comentarios.

Jim Angulo se dirigía hacia su centro de trabajo por la carretera I-95 en Miami alrededor de las 2 p.m. del pasado miércoles 12 de febrero cuando vio al vehículo incendiándose. “Miré hacia ambos lados y vi a 20 personas con sus celulares sin hacer nada y me dije ‘Todo depende de mí’”, dijo el protagonista del video viral de YouTube al portal WSVN.

“Él decía ‘No puedo, no puedo. Quema demasiado, quema demasiado. No puedo salir. No puedo salir’”, agregó Angulo, que dijo que logró liberar al infortunado automovilista –que fue llevado a un hospital cercano para recibir tratamiento por quemaduras– gracias a la oportuna ayuda de otro transeúnte por la ventana del vehículo siniestrado.

Otra persona que resultó afectada en el accidente fue atendida por los paramédicos en el lugar. Pese a su arriesgada pero desinteresada acción, Angulo se rehusó a que lo consideraran un héroe ya que dijo que de encontrarse en la misma situación, “esperaba que alguien hiciera lo mismo por él”. “Es así de simple”, añadió.

El Departamento de Bomberos de Miami restringió el tránsito en ambos sentidos de la vía por algunas horas mientras extinguía las llamas. ¿Qué harías si te encontraras en una situación de vida o muerte, en la que cada segundo cuenta? ¿Reaccionarías igual que los héroes que saltaron a la acción o como el resto que solo atinaron a registrar lo ocurrido?

VIDEO RECOMENDADO

Barbie y cinco datos curiosos sobre la muñeca más famosa del mundo

TEC: descubre estos cinco datos curiosos sobre la muñeca más famosa del mundo (16/02/20)

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Alerta por reto viral en Tik Tok que puede ser mortal para los jóvenes

Estudiante mexicano diseña impresora 3D que produce implantes para regenerar huesos 15/02/2020

Agricultores españoles vuelven a protestar para pedir “precios justos”