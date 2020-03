Daniela De Rosa es una veterinaria de 43 años que se encuentra luchando contra el coronavirus. La italiana, que es una de las primeras infectadas con covid-19 en el municipio de Ariano Irpino, grabó un mensaje con el que pide no tomarse a la ligera la enfermedad.

Según explica, lleva semanas en cuarentena en el hospital de Benevento, donde permanece conectada a un respirador por culpa de “una persona que ha violado las órdenes de aislamiento”. A pesar de que estaba “en excelente salud”, ahora se encuentra luchando por su vida. Mira el clip compartido en YouTube.

“El coronavirus me provocó una neumonía con insuficiencia respiratoria grave. Tengo 43 años y gozaba de buena salud. Ahora me encuentro luchando con la muerte”, dijo, en una advertencia dirigida a quienes creen que el covid-19 solo afecta a personas de la tercera edad.

“Quería que me vieras. Mírame a los ojos y mira el sufrimiento que mi cuerpo debe enfrentar para combatir este virus”, agregó.

En el video, publicado en YouTube, De Rosa hace un llamado a la conciencia de todos los que no cumplieron las normas de prevención cuando se ordenó permanecer en casa. “Necesitamos sentido cívico, ha habido fracasos en todas partes, pero empecemos por nosotros: los que no han respetado los decretos, absolutamente conscientes de tener que hacer una cuarentena, no lo han hecho y están poniendo en peligro su propia vida y la de los demás”, añadió.

La mujer asegura que, aunque resulte fácil culpar a las instituciones por las consecuencias de la pandemia, "nosotros somos los principales culpables”.

Adicionalmente, reconoció la labor del personal médico que “les están ayudando a sobrevivir” y que son “su contacto con el mundo exterior”.

