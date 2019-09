¿Qué pasó con "Lady Frijoles"? Mujer reaparece en televisión y luce irreconocible

YOUTUBE VIRAL | ¿Te acuerdas de "Lady Frijoles"? Miriam Zelaya Gómez, quien saltó a las redes sociales tras argumentar que no le gustaba un plato de menestras, nuevamente se ha convertido en viral no por rechazar otro alimento, sino por su radical cambio de look.

La hondureña que cruzó México con sus hijas para alcanzar el sueño americano se convirtió en objeto de burlas y críticas por no haber aceptado comer frijoles en YouTube.

En un video que fue difundido por la televisión mexicana en noviembre del 2018, Miriam indica que el referido alimento era para puercos, razón por la que algunos mexicanos se indignaron a tal punto de generar una serie de insultos en las redes sociales que no perdona a nadie.

La muchacha nuevamente está frente a las cámaras para contar su verdad. Pero esta vez con un irreconocible cambio de look que ha causado nuevamente sensación a tal punto que millones de usuarios han expresado su impacto en Twitter, Facebook y YouTube.

En entrevista para el programa Q´hubo, Miriam explicó que desde pequeña tuvo dificultades económicas importantes, por lo que creció aprendiendo oficios que le mostraba su padre.

Trabajó pintando ventanas, puertas y casas. Vendió ropa usada y comida. Desde 2014 su esposo salió de Honduras para trabajar en Norteamérica y así juntar para una operación que se le debía hacer a una de sus hijas que es sordomuda. Sin embargo, desde que se fue jamás supo más de él.



Pero no solo eso, en los videos que circulan en YouTube, la mujer explicó por qué rechazó los frijoles que aquella vez le ofrecieron: "Mi niña andaba mal del estómago, yo simplemente le fui a pedir a un muchacho un bote con agua, y entonces él le dio el plato de comida pero ella lo rechazó con señas, diciéndole que estaba mal del estómago, que sólo quería agua".

Cuando el video llegó a redes sociales Miriam se volvió viral. Tuvo amenazas y malos tratos en su contra. "Me sentía muy mal porque la gente se me quedaba viendo feo, y cuando salí de ahí para llegar a la frontera con mis niñas, me costó mucho llegar, mis niñas ya no querían estar ahí. Lloré mucho con mis hijas", dijo.

La mujer explicó que ella no fue la única que cometió errores, pues otros hondureños "fallaron, porque pedían la comida y la botaban, la ropa y los medicamentos lo dejaban botado".