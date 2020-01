¿Sabías que Los frailecillos usan palitos como herramientas para quitarse la comezón, asearse y posiblemente quitarse las garrapatas? Este hallazgo sugiere que estas aves marinas puedan ser más listas de lo que se pensaba.

El uso de herramientas es una conducta rara en los animales, actividad en gran parte limitada a los primates y las aves posadas cuando se dedican a tareas complejas, a menudo relacionadas con la alimentación.

Sin embargo, un grupo de zoólogos liderados por Annete Fayet de la Universidad de Oxford reportaron dos avistamientos de frailecillos usando herramientas: uno en Islandia y otro en el condado de Pembrokeshire, en Gales.

En su estudio, Fayet y sus colegas documentaron dos instancias en la que los frailecillos fueron observados usando palitos como herramientas con propósitos de aseo. Su hallazgo causó gran revuelo al ser compartido en redes sociales como YouTube.

En la primera observación, un frailecillo de la isla galesa de Skomer, cerca de la costa de Pembrokeshire, fue visto rascando su espalda usando un palito de madera, que sostuvo en su pico, en junio de 2014.

Los investigadores también grabaron en video a un frailecillo usando esta herramienta en Grimsey, una isla cerca del norte de Islandia, en julio de 2018. En el material, la pequeña ave recoge un palito del suelo con su pico y comienza a rascarse el pecho con él.

La Dra. Fayet y sus colegas creen que los frailecillos que manejaban herramientas probablemente participaban en algún tipo de práctica de aseo, ya sea usando el palo para quitarse la comezón o para desalojar parásitos como las garrapatas.

En la investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores señalaron que “el caso de nuestros frailecillos podrían reflejar una necesidad ecológica específica que solo ocurre en ciertas circunstancias”.

“Por ejemplo, los frailecillos sufren de garrapatas de las aves marinas (Ixodes uriae), que particularmente abundaban en la isla Grimsey en el verano de 2018. El palito pudo haberles ayudado a rascarse o quitárselas de encima, siendo más efectivo que sus picos”, agregó.

Basados en sus hallazgos, los autores del estudio argumentan que es necesario volver a evaluar el poder cerebral de los frailecillos y otras aves marinas ya que “por el tamaño relativamente de su cerebro no se creía que poseyeran habilidades cognitivas sofisticadas”.

Pese a ello, los investigadores destacaron que los frailecillos se alimentan en ambientes impredecibles debido a que su existencia probablemente requiera la integración de varias fuentes de información física y social para la toma de decisiones complejas.

“Resolver estos problemas requiere flexibilidad de comportamiento y habilidades en múltiples dominios, incluidos el aprendizaje, la memoria y la planificación, [que son indicadores de un mayor nivel de capacidad cognitiva]”, precisaron.

“El hecho de que hasta la fecha las únicas otras aves que se les ha visto rascarse con un palo son los loros, usuarios prolíficos de herramientas y solucionadores de problemas, respalda esta hipótesis”, finalizaron los expertos.

