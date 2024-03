Los smartphones Android no solo están tratando de imitar a los iPhone con sus diversas funciones en torno a su diseño, cámaras, procesador o su isla dinámica la cual te permite manejar diversidad de apps, sino también en parte de su capa de personalización. Si bien les faltan varios detalles como un centro de control estable, es momento de que hoy te enseñe uno de los trucos que he estado probando desde hace mucho tiempo para modificar la pantalla de mi móvil con software de Google y darle ese toque de los celulares de Apple. ¿Es gratis? ¿Es necesario descargar algo? Por el contrario, se puede hacer en todos los dispositivos que cuentan con la tienda de aplicaciones Google Play y, lo mejor de todo, es que no cuesta absolutamente nada. Así que manos a la obra y sigue este tutorial al pie de la letra para que no tengas inconvenientes.

Cómo convertir tu smartphone Android en iPhone totalmente gratis

D esde tu celular Android, entra a Google Play.

En el buscador, coloca Launcher iOS 17 .

. También puedes ir directamente a la app desde este enlace .

. Si bien hay varias apps parecidas, esta es considerada como una de las más valoradas entre los usuarios. Además su desarrollador es Apps Genz .

Una vez que accedas a esta herramienta dale a “Instalar”.

ANDROID | Aquí deberás establecer Launcher iOS 17 como predeterminado. Incluso puedes añadir widgets al estilo de los iPhone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Acepta los términos y condiciones de la app.

Además elige el idioma en que deseas la capa de personalización.

Puede que te salte publicidad de por medio, pero solo es al momento de configurar .

. Finalmente, espera algunos segundos y notarás cómo la interfaz de tu celular se modifica.

ANDROID | Para que este truco funcione, debes prederterminar como lanzador a Launcher iOS 17. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Para que todo se haga efectivo, anda a los Ajustes de tu smartphone.

Luego presiona en Aplicaciones, Aplicaciones predeterminadas y en Lanzador deberás seleccionar a Launcher iOS 17 .

. Desde ese momento ya no regresarás a la capa de personalización que estaba instalada en tu celular.

