Cada vez que pasan los años, tu dispositivo móvil Android sufre una serie de trabas o lentitud: esto se debe a que los programas tienden a pesar más, la batería se gasta o simplemente el sistema operativo ya no es compatible con ciertas aplicaciones. Si bien ya no se le puede incrementar ni nada, hoy te voy a dar un truco para que puedas emplear ese terminal con juegos de Game Boy. Resulta que durante algunas semanas he descargado un Emulador que me permite abrir cualquier videojuego de la consola de Nintendo en mi móvil Android. Los pasos son bastante sencillos y hoy te los voy a brindar.

Cómo jugar juegos Game Boy en tu celular Android

Lo primero será ingresar a este enlace de Google Play.

de Google Play. Se trata de un Emulador Game Boy llamado “My Boy” para que puedas ejecutar todos los juegos que desees.

Una vez que lo tengas, de seguro no encontrarás mucho, pues se te solicitará una carpeta para guardar tus partidas o cargar algún programa.

En ese instante anda a Lategames.net

Puedes ingresar al apartado de Game Boy Advance, Game Boy Color o Game Boy.

Observarás un montón de juegos. Selecciona el que deseas y anda a la parte baja.

Ahora dale en “Download”, espera los 5 segundos y empezará a bajarse ese videojuego que tanto te gusta.

Cuando lo abras, dile que siempre deseas abrir ese archivo con “My Boy” y listo.

Ya estará todo. Podrás jugar todo lo que desees y, lo mejor de todo, es que puedes guardar tus partidas. No ocupa demasiado.

ANDROID | De esta manera podrás jugar todos los títulos de Game Boy que desees. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

