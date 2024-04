¿Te habías dado cuenta de este botón? Son muchas las funciones que existen dentro de tu smartphone con sistema operativo Android. En ella no solo puedes activar el NFC para pagar sin contacto, el “No molestar” y hasta la herramienta para mandar archivos sin necesidad de adjuntarlos en un correo. Sin embargo, existe un botón que pocos lo han usado o no saben nada de ello, se trata de “Mobile Hotspot”. ¿Qué significa? ¿Dañará mi celular? No te preocupes porque no es nada malicioso, por el contrario te ayudará bastante en caso tengas algún problema con tu smartphone. Cabe precisar que esta herramienta puede estar a la vista u oculta dentro de tu móvil, así que también te enseñaré cómo activarla.

Para qué sirve el botón “Mobile Hotspot” en tu celular Android

El único requisito para que puedas usar el Mobile Hotspot en tu celular es que tengas datos.

Una vez hecho esto, solo deberás bajar la barra de notificaciones para acceder a ella.

Verás que se trata de un ícono de una pantalla con una señal .

. Pues mediante ella puedes compartir tu red Wifi de tu smartphone a cualquier terminal que sepa la clave.

ANDROID | Con este simple botón podrás compartir internet con todos tus amigos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Para ello te recomiendo ponerle una totalmente segura.

De esa manera convertirás tu smartphone en un router listo para que puedas conectar otro smartphone, tu tablet o simplemente la computadora.

ANDROID | Si activas el Mobile Hostpot en tu celular, aparecerá una señal distinta junto al lado de la señal de tu celular. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Esta no genera demasiado gasto en tu paquete de datos, aunque te recomiendo que no la emplees en caso necesites bajar archivos muy pesados.

Asimismo, en algunos teléfonos puedes compartir una conexión Wifi yendo a Red Móviles y activando la particular función.

