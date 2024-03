Una de las cosas bastante curiosas de los celulares Android es que en la barra de notificaciones, justo al lado de la hora, no solo podrás visualizar el estado de la batería de tu smartphone, sino también si estás conectado a la red Wifi o a tus datos, incluso si has recibido una imagen o simplemente si existe algún tipo de llamada de voz. Sin embargo, en ocasiones suele posarse la letra “N”. ¿Te has preguntado qué es? No se trata de nada malo y no tiene que ver con que te han hackeado el móvil; por el contrario, hoy te mostraré los pasos para poder desactivarlo a fin de que no termines formateando tu móvil por motivos desconocidos. Al igual que este símbolo pueden aparecer otros que son propios de tu terminal con sistema operativo de Google. ¿Me ayudará en algo si lo habilito? Pues sí.

Qué significa la letra “N” en tu celular Android

El ícono de la “N” representa que una de las funciones exclusivas de tu smartphone está encendida .

. Por lo general está relacionado al “NFC” de tu terminal. ¿Qué es eso?

Esta herramienta ayudará a compartir documentos de tu celular Android a otro teléfono con mismo sistema operativo.

ANDROID | De esta manera podrás saber si el NFC de tu smartphone está activo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sus siglas en inglés significan “Near Field Communication” , traducido sería “ comunicación de campo cercano”

Sus siglas en inglés significan "Near Field Communication", traducido sería "comunicación de campo cercano"

Cuando esté activo el NFC podrás no solo transferir fotos a tus amigos cercanos, sino también realizar pagos sin contactos cargando tus tarjetas de débito y crédito. Lo mejor siempre será mantenerlo activo cuando realices alguna transferencia bancaria, pero también debes desactivarlo en caso te encuentres en algún sitio donde no sea de tu confianza.

ANDROID | También puedes desactivar esa función desde la barra de notificaciones. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

