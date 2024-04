Todos los dispositivos móviles con sistema operativo Android, sin importar su marca o modelo, bajan su rendimiento de manera paulatina conforme pasan los años de uso, ¿Por qué? Existen varios factores: la memoria interna del teléfono está muy llena, tu batería se ha desgastado y recaliente el equipo, las aplicaciones son más exigentes, etc., sin embargo, hay un motivo principal, el hardware ha envejecido y ya no soporta las nuevas versiones de Android que piden más exigencias técnicas. Hoy te enseñaré un sencillo truco para optimizar tu celular y que vaya más rápido, no será necesario que desinstales apps o elimines archivos multimedia, solo desactivarás las “animaciones” a través de las “configuraciones para el desarrollador”, no te preocupes que también te enseñaré a acceder a esta sección.

Como apagar las animaciones en teléfono Android

Primero, ingresa a los ajustes de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de un engranaje.

, lo ubicas con el ícono de un engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona en apartado que dice “ Acerca del teléfono ”.

”. El siguiente paso es tocar la opción “Información de software” > y aprieta 7 veces en “ Número de compilación ”.

”. Aparecerá el aviso “ Se activaron las opciones de desarrollador ”, ¿En dónde se encuentran? Al final de los ajustes, entra aquí.

”, ¿En dónde se encuentran? Al final de los ajustes, entra aquí. Hay varias opciones > ubícate en la sección “ Dibujo ”.

”. Finalmente, aprieta en “ Escala de animación de ventana ”, “ Escala de animación de transición ” y “ Escala de duración de animador ”, en todas escoge la alternativa “ Animación desactivada ”.

”, “ ” y “ ”, en todas escoge la alternativa “ ”. Notarás un cambio extraño en el smartphone, pero va a mejorar la velocidad de procesamiento.

