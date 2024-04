Todos los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android te permiten activar y desactivar el GPS a través del menú principal de herramientas, básicamente es la ubicación exacta del dispositivo móvil, así puedes utilizar algunas aplicaciones como: Google Maps, Waze, WhatsApp, PedidosYa, etc., pues estas si operan mediante la geolocalización, sin embargo, hay otras apps que realmente no necesitan acceder a tu ubicación y solo la solicitan para obtener datos personales, ¿Quisieras quitarle el permiso? A continuación te explicaré el proceso que debes seguir para reforzar la seguridad y privacidad de tu información. Es importante aclarar que no activarás el modo root y tampoco descargarás programas de terceros.

La guía para que las apps de tu móvil Android no tengan acceso a tu ubicación

Primero, ingresa a los “Ajustes” del smartphone presionando sobre el ícono del engranaje.

Ahora, busca y oprime el apartado que dice “ Ubicaciones ”.

”. Se abrirá una nueva ventana > desactiva el interruptor denominado “ Activado ”.

”. De esta manera ninguna app tendrá el GPS del dispositivo móvil, pero lo que acabas de hacer es apagar la ubicación .

. Si deseas mantenerla activada y que algunas apps no accedan a esta información, toca la sección “ Permisos de aplicación ”.

”. Aparecerán todas las apps instaladas en el celular > aprieta la que gustes.

Finalmente, selecciona la alternativa “Preguntar siempre” o “No permitir” (haz lo mismo con cada app).

Te muestro más trucos que hice en mi celular Android

