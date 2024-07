Una de las cosas que usas para poder emplear tu smartphone Android con normalidad es una cuenta de Google. Sin embargo, si solo la empleas para bajar aplicaciones o abrir la tienda de Google Play, pues es momento de que te preocupes, porque ahora la compañía de Mountain View ha actualizado sus requisitos.

Desde finales de diciembre, Google ha empezado a eliminar un montón de cuentas que no han sido abiertas durante buen tiempo, pero ahora será más radical. Solo sigue todos los pasos a fin de que no te quedes sin la tuya o no podrás usar Gmail, Google Drive, Maps, entre otros.

Requisitos de Google para que no cierre tu cuenta

Si tu cuenta tiene más de 2 años sin abrir, lo más seguro es que se elimine de manera automática.

Al no estar ligada con ningún servicio de Google, es posible que ese correo que creaste se borre.

El que no tengas cifrado tu correo es otra razón. Google quiere que tu mail sea lo más privado posible. Esto entrará en vigencia en todo el mundo. Recuerda activar esa herramienta.

Si solo empleaste Google para usar Google Play o descargar algún programa, y lo dejaste en abandono, también se borrará sin que tú hagas nada.

Qué debes hacer para que Google no elimine tu cuenta

Deberás loguearte en tu cuenta de Gmail que no estés usando. Solo tienes que ir a la computadora o la app de tu celular y abrir tu correo. De esa manera, el contador de los dos años regresará a cero.

Solo tienes que ir a la computadora o la app de tu celular y abrir tu correo. De esa manera, el contador de los dos años regresará a cero. Cuando lo hayas hecho, demuestra que estás activo. Se recomienda que, por lo menos, realices una actividad que puede ser subir un archivo a tu Google Drive o enviar un correo, etc. De esa forma la plataforma sabrá que sigues activo y no se eliminará tu cuenta.

Te comparto algunos trucos y tutoriales de ciberseguridad