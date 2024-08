La compañía de Google, a través de un evento transmitido en Estados Unidos y mediante su plataforma de YouTube, ha decidido lanzar sus nuevos dispositivos móviles capaces de funcionar no solo con la inteligencia artificial, sino que se le implementa una función exclusiva para tomar las fotos llamada “Add me”.

Se trata del Google Pixel 9 Fold Pro, un nuevo dispositivo que es capaz de convertirse en tablet y con el que puedes ver todas tus series favoritas en una pantalla más grande. El terminal llega con una pantalla externa de 6.3 pulgadas OLED y una interna de 8 pulgadas.

Pero allí no queda todo, sino que puedes emplear la inteligencia artificial para crear imágenes, hacerle consultas mucho más rápido y brindarte diversidad de opciones que le pidas. Esto a través de Gemini, misma que puede cambiar de voz.

El Google Pixel 9 Fold Pro se caracteriza porque en el evento se informó que es el más delgado, aunque hay en el mercado existen ya terminales con menos grosor. El smartphone cuenta, plegado, con 154,94 x 76,2 x 10,16 mm de tamaño, mientras que desplegado llega a 154,94 x 149,86 x 5,08 mm.

El procesador que integra el celular es Google Tensor G4, con 16 GB de RAM y 256 GB o 512 GB de almacenamiento. Sin embargo, en la cámara contará con una interna de 10 megapíxeles, una externa de 10 megapixeles y una serie de triple sensor trasero. En la principal lleva 48 MP, el gran angular de 10,5 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP y zoom óptico 5x.

Además de gozar con 7 actualizaciones en adelante, empezando desde Android 14, también se le añade una función exclusiva llamada “Add me”. ¿Alguna vez has tomado una foto grupal, pero no saliste por sostener el celular? Pues eso ya no es problema.

Una vez que hayas tomado la imagen en tu Google Pixel 9 Fold Pro, podrás volver a tomar la misma foto, pero ahora te sumarás a ella. La inteligencia artificial se encargará de realizar todo el trabajo y unirte a la imagen. “Add me” estará presente solo en las cámaras de los terminales de Google.

El precio de los nuevos Google Pixel 9 Fold Pro, el dispositivo plegable, será de 1799 dólares en Estados Unidos. Pero su lanzamiento oficial estará disponible en septiembre de este año.

Ficha técnica Google Pixel 9 Fold Pro: características y precio

PANTALLA EXTERNA OLED de 6,3 pulgadas

Resolución de 1.080 x 2.424 píxeles

Tasa de refresco de hasta 120Hz

HDR

Hasta 1.800 nits (HDR) y 2.700 nits (pico máximo de brillo)

Corning Gorilla Glass Victus 2 PANTALLA INTERNA OLED de 8 pulgadas

Resolución de 2.076 x 2.152 píxeles

Tasa de refresco de hasta 120Hz

HDR

Hasta 1.600 nits (HDR) y 2.700 nits (pico máximo de brillo) DIMENSIONES Y PESO Plegado: 154,94 x 76,2 x 10,16 mm

Desplegado: 154,94 x 149,86 x 5,08 mm

258 gramos PROCESADOR Google Tensor G4 (fabricado en 4 nm) RAM 16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 y 512 GB CÁMARAS TRASERAS Principal: 48 MP, f/1,7, 82º y OIS

Gran angular: 10,5 MP, f/2,2 y 127º

Teleobjetivo: 10,8 MP, f/3,1, 23º OIS y zoom óptico 5x CÁMARAS FRONTALES Interna: 10 MP, f/2,2 y 87º

Externa: 10 MP, f/2,2 y 87º BATERÍA 4.650 mAh

Carga inalámbrica

Carga por cable a 45 W SISTEMA OPERATIVO Android 14 CONECTIVIDAD 5G

Wi-Fi 7

Bluetooth 5,4

GPS de doble banda

NFC

USB 3,2 OTROS Sensor de huellas en el lateral

UWB

IPX8 PRECIO 1799 dólares

Te comparto algunos trucos y tutoriales de Google