¿Alguna vez has querido jugar en tu iPhone Donkey Kong, la saga de Mario Bros, carreras de autos, Pokémon oro o plata, y hasta Crash Bandicoot, mas no has podido? No te preocupes, porque desde hoy podrás disfrutar de todas tus partidas con tu terminal con sistema operativo de Apple. Con solo contar con iOS 12 y una aplicación, tendrás la opción a abrir videojuegos de diversas plataformas como Nintendo, Super Nintendo, Game Boy Advance, PlayStation y hasta Atari. Lo mejor de todo es que son completamente gratuitos y funcionan sin ningún tipo de lentitud. Eso sí, evita realizar jailbreak en tu móvil o se terminará malogrando. Solo debes seguir los pasos que hoy te brindo para que seas la envidia de tus amigos.

Cómo jugar juegos de Nintendo en tu iPhone

Lo primero será descargar la aplicación Delta.

Esta se encuentra en iOS Store y es completamente gratuita, desarrollada por Testut Tech .

. No se te pedirá ningún tipo de depósito ni mucho menos deberás colocar tu tarjeta para acceder a funciones exclusivas.

Una vez que lo tengas descargado, dale los permisos para que pueda acceder a tus archivos.

De momento no verás ningún videojuego habilitado. Es por esa razón que queda hacer un segundo paso.

IPHONE | Esta es la aplicación que debes descargar en tu iPhone: se llama Delta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

P ara encontrar videojuegos de Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, PlayStation, Nintendo 64, etc., debes recurrir a la web de LateGames a través de este enlace .

Lo bueno es que todo está ordenado por carátulas y en orden alfabético. Incluso tienes un buscador para encontrar el juego que deseas.

IPHONE | Con esta página podrás descargar todos los juegos de Nintendo clásico. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Elige el que desees, luego presiona en “Save game” y espera que descargue .

. Ahora solo debes pulsar en “Enviar a” o “Abrir con” y selecciona Delta .

. Automáticamente el juego cargará y listo, ya podrás disfrutar de toda una saga completa o recordar cuando eras niño.

