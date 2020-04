¿Aún no lo cobras? ¿Te ha tocado el bono independiente de 380 soles y no sabes dónde hay un cajero Multired cerca a tu casa? Google Maps se ha convertido en una de las aplicaciones que más se está usando en los últimos días para poder saber con precisión en qué lugares del país existen casos de coronavirus, así como el total de infectados en el mundo con el covid-19.

Pero eso no es todo. Gracias a Google Maps una persona puede saber con exactitud si el Metropolitano, el mercado, la farmacia, el Tren Eléctrico, el supermercado, la botica, la bodega, entre otros servicios de primera necesidad están funcionando y cuál es el horario de estos.

En los últimos días, usuarios que han sido beneficiados con el Bono Independiente de 380 soles, otorgado por el Gobierno del Perú, están buscando en qué agencias o bancos pueden retirar el efectivo de estos.

Según la web gob.pe cualquier persona que haya sido beneficiada puede retirar el toral de los 380 soles desde un cajero Multired cercano a su casa. Incluso señala que no es necesario dirigirse a ventanilla para poder efectuar el cobro.

De esta forma podrás conocer cuáles son los cajeros Multired que hay por tu casa, incluso podrás ver qué tanto debes caminar. (Foto: Google Maps)

Para ello deberás ingresar a Google Maps y, en la barra de búsqueda, colocar la palabra “Cajero Multired”. En ese momento aparecerán una serie de puntos de color rojo. Busca el que está mas cerca a tu hogar.

Incluso, a través de Google Maps, también puedes buscar otros establecimientos como dónde hay un Banco de la Nación o una agencia de la misma financiera. Recuerda conocer el horario de atención de este y si se encuentra totalmente lleno gracias a la información que te brinda el mapa de la compañía de Mountain View.

¿Quieres ir al banco? Desde la computadora o tu celular podrás ver el horario actualizado de las financieras. (Foto: Google Maps)

¿Cómo cobrar en cajero del Banco de la Nación si no tengo tarjeta Multired?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que el miércoles 8 de abril comenzó a depositarse este nuevo apoyo económico, dirigido a cerca de 780.000 hogares vulnerables con trabajadores independientes, identificados en el padrón de hogares beneficiarios, aprobado por el MTPE mediante la Resolución Ministerial Nº 075-2020-TR.

Ahora, como la entrega del bono se está realizando únicamente a través del Banco de la Nación, pero no eres cliente de esta entidad financiera, no te preocupes. El sistema desarrollado por el MTPE está pensado en las personas que no tiene cuenta de ahorros en el banco ni tarjeta para acceder a la red de cajeros automáticos Multired.

¿CÓMO SABER SI RECIBIRÉ EL BONO DE S/ 380 PARA INDEPENDIENTES?

Para saber si eres parte del universo de beneficiarios, debes ingresar a la plataforma virtual bonoindependiente.pe, habilitada el martes 7 de abril por el Ministerio de Trabajo.

En esta web página podrás saber si fuiste incluido en el padrón de hogares beneficiarios. Solo debes digitar el número y la fecha de emisión de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) para acceder a la información. Luego, debes de seguir los siguientes pasos:

Ingresa a www.bonoindependiente.pe Ingresa tu número la fecha de emisión de tu DNI. Una vez que hayas ingresado tus datos, aparecerá en la ventana si estás o no dentro del padrón de beneficiarios.

¿CÓMO COBRAR BONO INDEPENDIENTE SI NO TENGO CUENTA EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

Tras comprobar que eres beneficiario, debes obtener tu clave secreta de cuatro dígitos, ingresando los datos y el número de tu celular en la misma web bonoindependiente.pe Recibirás un mensaje de texto en tu celular con la clave secreta de cuatro dígitos. Con tu clave, dirígete al cajero o agencia del Banco de la Nación más cercano y marca desde tu celular *551# para acceder a la banca celular. Una vez dentro, ingresa la clave secreta de cuatro dígitos que recibiste en el mensaje de texto, selecciona la opción 4, “Retiro”, ingresa el aporte a retirar (S/ 380) y confirma la operación. A continuación recibirás un nuevo mensaje de texto y otra clave de cuatro dígitos, que usarás para retirar el bono en el cajero o agente. En los cajeros automáticos, elige la opción “Retiro sin tarjeta”, ingresa la clave y listo. Solo tienes 10 minutos para realizar la operación. De lo contrario, tendrás que generar una nueva clave.

Requisitos para obtener el Bono independiente

El MTPE señaló que el subsidio será otorgado a cerca de 780 mil hogares vulnerables con trabajadores independientes, identificados en el padrón de hogares beneficiarios y que cumplan estos importantes criterios:

Figurar en el Padrón General de Hogares del Midis, con la clasificación socioeconómica de no pobres.

Los hogares deben estar en lugares geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria, según el Minsa.

No estar incluidos en programas sociales Contigo, Juntos y Pensión 65, ni haber recibido el bono 380 que entregó hace algunos días el Midis.

Los miembros beneficiarios no deben estar en planillas del sector público o privado ni tener contrato con el sector público.

Deben tener ingresos mensuales menores a los 1200 soles, conforme a información de Sunat y de la SBS.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo subrayó que es indispensable que las personas que las personas que accedan al Bono Independiente respeten escrupulosamente la modalidad que se determine para hacer efectivo el cobro del mismo.

¿CUÁNDO SERÁ DEPOSITADO EL BONO PARA INDEPENDIENTES?

Desde el miércoles 8 de abril se empezará a depositar a los trabajadores independientes el bono de 380 soles. El MTPE precisó que de ser uno de los beneficiarios debe contar con una cuenta en el Banco de la Nación, pues el dinero será depositado en dicha entidad bancaria de manera automática.

En tanto, según información de Andina, si el trabajador independiente no es cliente del banco, deberá seguir los pasos que se indiquen en la plataforma a fin de crear su acceso a la banca móvil del Banco de la Nación por medio de su teléfono celular.

Asimismo, en ambos casos, el bono se podrá retirar desde un cajero automático o agente autorizado cercano a su hogar, evitando las colas en las ventanillas de las agencias del Banco de la Nación.

Si no tengo cuenta en el Banco de la Nación, ¿cómo cobro el bono?

De acuerdo a la agencia Andina, si un trabajador independiente no tiene una cuenta en el Banco de la Nación deberá seguir los pasos que se indiquen en la plataforma a fin de crear su acceso a la banca móvil de esta entidad bancaria por medio de su teléfono celular.

Una vez que el bono sea depositado podrá ser retirado desde un cajero automático o agente autorizado cercano al hogar de os beneficiados, con el propósito de evitar las colas en las ventanillas de las agencias del BN.

Unos 360,000 trabajadores independientes registraron su celular para cobrar bono

El presidente ejecutivo del Banco de la Nación (BN), Luis Alberto Arias Minaya, precisó hoy que los beneficiarios del Bono Independiente suman 800,000, de los cuales solo 100,000 son clientes de dicha institución financiera.

Refirió que el gobierno ha dispuesto dos transferencias monetarias (bonos), dirigidos a los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema; y a los trabajadores independientes, es decir, aquellos que no están en planilla.

“En cuanto al bono para independientes, son beneficiarias 800,000 personas, de las cuales 100,000 son clientes del Banco de la Nación y 700,000 no lo son”, precisó.

Señaló que para los 700,000 beneficiarios que no son bancarizados, el Banco de la Nación les está transfiriendo el dinero a su celular.

Asimismo, de los 360,000 que registraron su celular, a 300,000 ya se les envió su clave de acceso a *551#.

“Esta clave no caduca”, subrayó en su cuenta de la red social Twitter.

El Bono Independiente de 380 soles, otorgado a los hogares con trabajadores independientes en vulnerabilidad económica, podrá ser cobrado hasta 30 días después de culminada la emergencia sanitaria por el brote del coronavirus; vale decir, hasta el 10 de julio del presente año. Además, en las próximas semanas, el ejecutivo autorizará la entrega de un segundo Bono Independiente.

Bono Independiente: ¿cómo cobrar el bono de 380 soles en ventanilla si perdí mi DNI?

¿Cómo sé si soy beneficiario del segundo bono?

Las personas que fueron elegidas para recibir el primer bono de 380 soles también recibirán el segundo, por encontrarse ya en el padrón de familias vulnerables frente a la crisis. Sin embargo, es posible que una familia que no estaba empadronada en la primera entrega sí lo esté en la segunda, ya que el Estado ha actualizado sus registros.

El presidente Vizcarra, desde Tumbes, anunció que, una vez que se terminen de pagar los primeros bonos, se sabrá qué día se puede cobrar el segundo. ¿Cómo hacerlo? Ingresando a www.bonoindependiente.pe (si eres trabajador independiente) o a bono.yomequedoencasa.pe (si tu familia está en el padrón de pobreza o pobreza extrema).

Bono de S/ 760 para familias del sector rural

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció hoy la aprobación de un bono de 760 soles para ayudar a las familias del sector rural, que hoy en día acatan el aislamiento social obligatorio.

En conferencia de prensa, el mandatario precisó que serán un millón de hogares rurales los que se beneficiarán con el bono que, a diferencia de la zona urbana, se entregará en una sola armada.

