Te programaron una reunión de último minuto durante el ‘home office’ y, claramente, no estás preparada para encender la cámara y mostrar tu mejor versión. Es ahí donde decides ‘inventar’ que tu laptop tiene ciertos problemas y no podrás mostrar tu rostro. Pues las excusas quedarán atrás gracias a una nueva aplicación que te permitirá estar lista para videollamadas con un maquillaje virtual en Microsoft Teams.

Se trata de la App Maybelline Beauty, una colaboración entre Maybelline New York y Microsoft que permite darle un giro a tu imagen personal a pocos minutos de iniciar una conversación.

Los looks de maquillaje virtual proveen una manera accesible de probar diferentes estilos con el objetivo de democratizar el maquillaje y empoderar a la gente con confianza en sí mismos, especialmente en su trabajo. Con esta integración, la marca de belleza toma la delantera una vez más en el mundo digital del maquillaje.

La app de maquillaje virtual

Con tecnología de Modiface AI y desarrollado en colaboración con el Instituto Geena Davis para asegurar la representación de una población amplia y diversa, Maybelline quiere darle a los usuarios una gama de looks que mejor se adapten a sus reuniones, mientras les permita explorar diferentes looks que tal vez no hubieran probado de otra forma.

La “bolsa virtual de maquillaje” está equipada con todos los productos indispensables de maquillaje para este mundo cada vez más digital. Con un simple click, los usuarios pueden escoger entre 12 looks de maquillaje para complementar su look natural y sentirse mejor sin esfuerzo. Los looks virtuales de la marca del Grupo L’Oréal ya están disponibles como una opción dentro de Teams en videollamadas para aquellos con una licencia corporativa de Microsoft Teams.

Cómo hacer un maquillaje virtual en Microsoft Teams

Paso 1: Inicia Microsoft Teams

Inicia Microsoft Teams Paso 2: Anda a Efectos de vídeo y busca la pestaña Maybelline

Anda a Efectos de vídeo y busca la pestaña Maybelline Paso 3: Prueba los 12 estilos de maquillaje

Prueba los 12 estilos de maquillaje Paso 4: ¡Elige tu favorito y únete a la reunión!

“La misión de Maybelline es dar a todos la confianza en sí mismos para expresar su belleza. Ya sea que trabajas en persona o virtualmente, sentirte bien sobre ti mismo te puede ayudar a dar la mejor impresión posible (...) Por eso nos aliamos con Microsoft Teams para desarrollar looks de maquillaje virtual. Ahora en tu día más ocupado puedes ponerte maquillaje en un solo click. Esperamos hacer la vida de la gente un poquito más fácil”, precisó Trisha Ayyagari, presidente global de Maybelline New York.

Por su parte, Nicole Herskowitz, Vicepresidente de Microsoft Teams, explicó que “en Microsoft, empoderar a la gente a través de la tecnología es parte central de lo que hacemos (...) La nueva app Maybelline Beauty en Microsoft Teams es un gran ejemplo de como, junto a nuestros socios, le damos a la gente más maneras de expresarse en ambientes híbridos de trabajo usando el poder de la IA”.