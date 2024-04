WhatsApp es una aplicación esencial dentro del mundo de las apps en Android y iPhone. Mediante ella no solo tienes la particularidad de poder chatear con todos tus amigos, sino también poder concretar una oferta laboral, reunir a tus contactos en un grupo, etc. Pero ha veces sucede que, por usar aplicaciones de terceros o los denominados APK, no puedes usar la app. Incluso, si intentas desinstalar el programa y vuelves a descargar la plataforma de Meta, te aparece un letrero que dice “No se puede instalar WhatsApp Messenger”. ¿Cómo se puede solucionar? Pues es bastante fácil. Eso sí, debes tener en cuenta de que te recomendaré usar un método bastante radical.

Cómo solucionar “No se puede instalar WhatsApp Messenger”

Lo primero que debes hacer es que ya no podrás instalar desde Google Play la aplicación en caso hayas desinstalado WhatsApp Plus o sus derivados .

. Por otro lado, si se te pide que descargues la app oficial, lo primero que tienes que realizar es reemplazarla para que esta no afecte a tus conversaciones.

Sin embargo, si la borraste, no te preocupes porque debes realizar estos pasos.

Lo primero será realizar una copia de seguridad de todo tu smartphone .

. Asegúrate siempre guardar las fotos o videos en tu PC o simplemente en la nube.

Una vez hecho eso, anda a los Ajustes de tu celular y presiona en “Sistema y actualizaciones”.

WHATSAPP | De esta manera aparecerá en caso te hayan baneado en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí habrá un botón de “Restablecer”. Púlsala y verás un mensaje donde se te indica qué es lo que pasará en tu celular.

Cuando empiece a hacer todo, no podrás recuperar lo que estaba en tu móvil.

Ahora simplemente inicia sesión desde el inicio colocando tu cuenta de Google y todos los patrones que tenías antes.

WHATSAPP | Lo mejor será restablecer tu equipo desde fábrica. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante regresa a Google Play y descarga WhatsApp.

Observarás que nuevamente podrás bajar la app de Meta sin problemas. Eso sí, no tendrás la opción de recuperar tus conversaciones.

