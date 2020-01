¿Aún no tienes la versión variocolor? Entonces aprovecha todo enero. Pokémon GO se ha actualizado. Ahora trae una nueva pantalla de presentación en la que se ve al personaje principal rodeado de diversas criaturas de la región Teselia. Eso anima a que pronto empezarán a salir más Pokémon de la quinta generación. Pero no solo eso.

Durante un mes entero, las personas que completen las misiones diarias, podrán obtener a un nuevo Pokémon tanto en su versión normal como la Shiny.

Si bien este lugar ha sido ocupado varias veces por un Pokémon legendario, ahora Niantic, la compañía creadora del juego para smartphone, ha confirmado que Lapras ha sido elegido.

Lapras traerá consigo dos poderes: Canto Helado o Rayo Hielo. Este Pokémon se podrá conseguir desde las 3:00 PM del 1 de enero y hasta la misma hora del 1 de febrero. Cabe mencionar que la última ocasión en la que este Pokémon estuvo disponible fue en 2018, por lo que no pierdas la oportunidad de atraparlo si aún no lo tienes.

Si todavía no cuentas con su versión Shiny o variocolor, es momento que tengas la oportunidad de obtenerlo de manera fácil y sin que se te escape.

Por su parte, Heatran aparecerá en las Incursiones de 5 estrellas desde el 7 de enero y hasta el 4 de febrero. Cabe mencionar que en esta ocasión existirá la posibilidad de encontrar a su versión shiny, por lo que vale la pena buscarlo en repetidas ocasiones para ver si en alguna tienes suerte.