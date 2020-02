Una actividad que no te puedes perder, sobre todo si te faltan criaturas por registrar. No solo el evento de San Valentín, ni tampoco la posibilidad de poder encontrarte con Mewtwo acorazado en el Pokémon Day, sino también Niantic ha anunciado, a través de su página un nuevo evento que te ayudará a encontrar aquellas criaturas de la región Sinnoh que todavía no tienes.

Se trata del evento llamado Celebración de la región de Sinnoh y que tiene como prioridad principal que más Pokémon de la cuarta generación aparezcan no solo en el mundo de realidad aumentada, sino también al eclosionar huevos.

Pokémon Go ha anunciado que desde el 7 al 10 de febrero los Pokémon originarios de la región de Sinnoh aparecerán con más frecuencia en estado salvaje y en las incursiones.

Pero no solo eso, sino que ahora cuando recibas un regalo de parte de un amigo tuyo, podrás recibir no uno, sino hasta dos huevos de 7 KM. Para poder obtenerlos debes tener espacio dentro de tu mochila, de lo contrario solo obtendrás uno o ninguno.

Recuerda tener espacio extra para poder tener más huevos de 7 KM. (Foto: Pokémon GO)

Cuando empieces a caminar y eclosiones el huevo durante esos tres días, podrás tener uno de estos Pokémon de la cuarta generación que aparecen muy poco:

Budew (shiny)

Combee

Bronzor (shiny)

Gible (shiny)

Riolu (shiny)

Hippopotas (shiny)

Mantyke

Pero no solo eso, sino que desde el 7 de febrero hasta el 10, podrás participar además de misiones especiales:

Captura 5 Turtwig, Chimchar o Piplup – recompensa: x1000 de Polvo Estelar.

Utiliza una piedra Sinnoh para evolucionar a un pokémon – recompensa: Cranidos.

Eclosiona 5 Huevos – recompensa: 1 piedra Sinnoh.

Obtén una victoria en incursiones – recompensa: Hippopotas con opción a shiny.

Recuerda que si tienes huevos de 7 KM por eclosionar y que no has podido reventar durante el evento de tres días, los Pokémon que saldrán de ellos serán los que hemos mencionado.