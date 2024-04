Samsung continúa lanzando y renovando parte de su portafolio. En el sector de la gama media no solo ha lanzado el A35, sino también ha decidido presentar en el país el A55 5G, misma que te permite emplear una cámara con night vision capaz de capturar tomas en zonas con poca iluminación, además de llevar un procesador Exynos 1480 y 5000 mAh de batería, pero, ¿serán suficientes? Tuve la oportunidad de probar el dispositivo durante algunas semanas y esta es la review final.

Ficha técnica Samsung Galaxy A55 5G

PANTALLA 6.6 pulgadas FHD+

Pantalla Super AMOLED

Tasa refresco 120Hz

Vision Booster

1.000 nits DIMENSIONES Y PESO 161.1 x 77.4 x 8.2mm

213g PROCESADOR Samsung Exynos 1480 RAM Y ALMACENAMIENTO 8GB + 256GB BATERÍA 5.000mAh

25W CÁMARAS TRASERAS 50 MP principal, f/1.8, OIS

12 MP Ultra gran angular, f/2.2

5 MP cámara macro, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.2 CONECTIVIDAD 5G SA/NSA SISTEMA OPERATIVO Android 14

One UI 6.1 PRECIO 1899 soles

DISEÑO

Con aluminio en los frames, el Samsung Galaxy A55 5G se ha convertido en el rey de la gama media, no solo por su performance, sino también por su tamaño, el cual es bastante cómodo a la mano. Mide nada menos que 161.1 x 77.4 x 8.2 mm y cuenta con un peso de 123 gramos que no es tan pesado ya que lo dota de componentes bastante simétricos.

Uno de los detalles que te gustará es el tema del color. La tonalidad lila genera que, desde cualquier perspectiva, el dispositivo pueda cambiar a uno tornasolado, incluso, a un arcoíris. También hay en negro y blanco, pero el que me ha tocado para evaluar se lleva sus 5 estrellas.

REVIEW | Mide nada menos que 161.1 x 77.4 x 8.2 mm y cuenta con un peso de 123 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tanto la zona trasera como delantera del equipo está protegida por Corning Gorilla Glass, aunque la display viene con un refuerzo de Victus. Viene con IP67, es decir, puede aguantar hasta un metro bajo el agua durante 30 minutos, aunque siempre es bueno ser precavido.

Por otro lado, las cámaras traseras no sobresalen demasiado del cuerpo, generando que el equipo no tenga ese tambaleo cuando lo pones sobre una superficie plana sin ningún tipo de protección. Yo te recomiendo que siempre es bueno comprarle su case a fin de que no se dañe desde el primer día de uso.

REVIEW | El equipo no cuenta con ese tambaleo cuando lo pones sobre una superficie plana sin ningún tipo de protección. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la zona lateral ubicamos un brillo metálico con una serie de bordes redondeados que genera que el terminal no incomode y se vea estéticamente bonito. Mientras que la pantalla ocupa el 85.8% del total de la fachada, aunque sí existe unos marcos un poquito gruesos, con una perforación en medio.

PANTALLA

La display del Samsung Galaxy A55 5G es de 6.6 pulgadas y viene con una pantalla con tecnología Super AMOLED y resolución de 1080 x 2340 píxeles. La marca surcoreana siempre introduce nuevos elementos en su pantalla, lo que hace que los colores sean un poco contrastados, pero que no dañan a la vista.

Por el contrario, las tonalidades se pueden manejar desde los Ajustes para controlar el brillo en exceso, además tienes la opción de tener negros y blancos que no tienden a generar reflejos cuando te posas frente a la frontal.

REVIEW | La display del Samsung Galaxy A55 5G es de 6.6 pulgadas y viene con una pantalla con tecnología Super AMOLED. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Un detalle que te gustará es que tiene la particularidad de poder contar con 120 Hz de tasa de refresco para que no haya ningún tipo de sobresaltos en las animaciones y sean acorde a como se mueve el ojo humano. De igual manera, tiene HDR10+, el cual le brinda mayor calidez y personalidad a los tonos.

En cuanto a la reproducción de videos puedes alcanzar los 2160 píxeles en tus clips de YouTube o Netflix, sin llegar al tan ansiado 4K. Incluso, se le incluye los 60 fotogramas por segundo para que también obtengan las imágenes un movimiento especial.

REVIEW | En cuanto a la reproducción de videos puedes alcanzar los 2160 píxeles en tus clips de YouTube o Netflix, sin llegar al tan ansiado 4K. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque puede ser todo perfecto, existe una ligera desventaja: el brillo. Alcanza solo los 1000 nits, incluso, cuando pones el filtro amarillo, este tiende a descender. En zonas con demasiada iluminación, como el sol, puedes visualizar tus conversaciones un poco menos que cuando estás en la sombra. Recuerda siempre proteger tu vista evitando la luz azul.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Samsung Galaxy A55 5G es un todoterreno en el sector de gama media. Cuenta con un procesador Exynos 1480 de 4 nm y una GPU Xclipse 530. Ambos elementos lo dotan de buena performance y no terminan por colgarse, aunque sí se siente una ligera calentura cuando empiezas a emplear apps de mayor carga.

El tema de las animaciones, el recorrido por páginas, la apertura de juegos, genera que el dispositivo no tambalee por nada del mundo. Viene actualizado también a One UI 6.1 y Android 14, el primero de ellos le brinda ciertas utilidades de la inteligencia artificial a fin de que borres objetos de las fotos, puedas buscar algún elemento con solo señalarlo, traducir llamadas, entre otros.

REVIEW | Cuenta con un procesador Exynos 1480 de 4 nm y una GPU Xclipse 530. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el lado del almacenamiento, lleva 256 GB en Perú y está potenciado por 8 GB de RAM, mismos que se pueden expandir para que así no decaiga el equipo, así como guardar todo tipo de documentos sin preocuparte por que se llene toda la memoria.

REVIEW | Viene actualizado también a One UI 6.1 y Android 14. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el aspecto de los videojuegos, me ha gustado el desempeño del Samsung Galaxy A55 5G. Por ejemplo, en Fortnite, luego de descargar todos los gráficos en HD, se puede lograr una fluidez en el juego que muchos gama media del mismo sector no pueden. Hay un control en las pulsaciones y no hay ningún tipo de retraso cuando vas de un lugar a otro, incluso puedes realizar ataques sin demora alguna. Puedes usar el equipo en calidad alta a 30 fotogramas por segundos. Eso sí, trata de no subirlo al máximo o se presentará lentitud.

REVIEW |En Fortnite, luego de descargar todos los gráficos en HD, se puede lograr una fluidez en el juego que muchos gama media. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual manera en Genshin Impact. Trasciende el tema de que no hay pixelización al momento de que estés realizando movimientos bruscos o cuando un enemigo se te ha acercado. Hay buena performance en los ataques y los hechizos que lanza el personaje, asimismo no hay decaimiento en los colores, mismos que guardan una naturalidad bastante buena, con verdes y celestes naturales y contrastados.

CÁMARAS

El Samsung Galaxy A55 5G viene con triple sensor trasero, encabezado por un lente de 50 megapíxeles, un ultrawide de 12 megapíxeles con ángulo de visión de 123 grados, y 5 megapíxeles el macro. Mientras que en la parte delantera se encuentra un sensor de 32 megapíxeles.

Las fotos con la cámara principal salen bastante naturales, sin demasiado contraste o algún tipo de elemento que pueda generar saturación en zonas donde se vea el cielo despejado o el verdor de los parques. Usualmente, la marca surcoreana puede brindarte tonalidades encendidas, aunque si no las quieres obtener de ese tipo, te recomiendo que desactives la inteligencia artificial.

REVIEW | Así toma las fotos el Samsung Galaxy A55 5G. (MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Samsung Galaxy A55 5G. (MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, me ha gustado que los disparos sean algo rápidos y el procesamiento, cuando empleas todos los recursos de la imagen, no demoren más de 2 segundos en efectuarse. Hay buena textura en los objetos, por ejemplo, se ofrecen detalles minúsculos como el pelo de un gato o las ramificaciones de una planta.

De igual manera, si te acercas a los elementos que deseas tomar una imagen, también se efectuará bastante bien el macro de 5 megapíxeles, poniendo el objeto por delante del resto y difuminando el fondo. Por lo menos las fotos están buenas para tus redes sociales o los creadores de contenido, aunque si eres algo más profesional, quizá te encuentres con algo de ruido al momento de hacer zoom.

REVIEW | Así toma las fotos el Samsung Galaxy A55 5G. (MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Samsung Galaxy A55 5G. (MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Samsung Galaxy A55 5G. (MAG - Rommel Yupanqui)

Otro detallito que debes considerar es que en la noche Samsung activa el modo oscuro más actualizado, permitiendo que las luces de los focos o algunas tomas de colores no revienten ante la cámara y mantienen el color como debería ser. Eso sí, sí o sí tienes que emplear el night mode.

En el aspecto de la cámara gran angular, las fotos también salen decentes, siempre y cuando la emplees en zonas donde la luz es demasiada, aunque hay un ligero decaimiento en interiores, donde se muestran una tonalidad más celeste y suave que el encendido que logras en exteriores.

REVIEW | Así toma las fotos el Samsung Galaxy A55 5G. (MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Samsung Galaxy A55 5G. (MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que en la cámara frontal también cuentas con buenas tomas en zonas con buena iluminación, donde puedes difuminar el fondo y quedar bien en las tomas para que tus selfies salgan correctamente sin ningún tipo de saturación. Puede que en ciertos momentos puedas salir demasiado claro, pero puedes configurar el contraste y el nivel de sombras desde el modo profesional.

BATERÍA

Una de las cosas que Samsung debe mejorar es el tema de su batería. Si bien tiene 5000 mAh, el dispositivo tiene una energía que puede durar entre 12 a 24 horas según el uso. Además, puedes revisar los correos, chequear tu WhatsApp o escuchar música con la pantalla apagada sin preocuparte por el enchufe al final de tu jornada laboral.

Sin embargo, si vas a usarlo para juegos o videollamadas, incluso para grabar tus videos en alta calidad, el terminal puede durar entre las 6 a 7 horas. Lo mismo sucede en el caso de que quieras ver maratones de tus aplicaciones streaming

REVIEW | Si bien tiene 5000 mAh, el dispositivo tiene una energía que puede durar entre 12 a 24 horas según el uso. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su carga es de 25 W. Pese a que no tiene cargador, le puedes adaptar el enchufe que proporcione ese nivel de energía. Aunque debes tener un poco de cuidado. De por sí llega al 50% en 25 minutos, mientras que en menos de una hora ya obtendrás el 100%.

CONCLUSIONES

El Samsung Galaxy A55 5G me ha gustado en torno a su diseño, el cual viene en una tonalidad que se realza bastante bonito en su color lila.

Asimismo, el hecho de que tenga componentes de vidrio durable en la zona delantera y aluminio en sus frames, lo pone como un smartphone que durará algunos años.

También gozará de actualizaciones, permitiendo que reciba Android 15 antes de fin de año.

Lo único que no te va a gustar es un poco el calentamiento del terminal, el cual Samsung casi siempre tiene problemas con la temperatura. De momento no hay una actualización que lo corrija, pero sería bueno.

El Samsung Galaxy A55 5G se vende en Perú a 1899 soles desde la web de Samsung

