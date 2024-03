Samsung ha decidido traer al Perú una de sus nuevas correas inteligentes capaz de medir toda tu actividad deportiva y avisarte cuando estás demasiado tiempo sentado: se trata de la Samsung Galaxy Fit 3, misma que cuenta con un diseño renovado y que lleva una correa bastante suave en textura. Además se le agregan más elementos para que puedas ser empleado con un dispositivo Android o, con mejoras sustanciales, un Galaxy. ¿Será bueno? He estado probando el wearable durante algunas semanas y por fin te traigo la review completa de este reloj con el que también puedes medir tu estrés, oxigenación en la sangre, la regularidad del sueño, entre otros.

DISEÑO

Con una pantalla más grande y la capacidad de poder remover las correas e intercambiarlas a las que desees, Samsung ha lanzado en el Perú su nueva banda deportiva denominada como Samsung Galaxy Fit 3, misma que sirve para controlar la actividad diaria frente al movimiento que realizamos constantemente.

En la parte delantera hay unos ajustes bastante buenos, mismas que no hacen sudar a la mano ni mucho menos tiende a generar un olor mal en la muñeca. Eso sí, debes colocarla un poco más suelta de lo normal para que la segunda correa se sobreponga en la primera y así contar un agarre bueno. Puedes elegir entre Silver o blanco, rosado y negro.

REVIEW | El dispositivo trae un botón lateral para que puedas acceder a tus aplicacione preinstaladas.

En cuestión al armazón, su cuerpo está hecho de aluminio, mientras que cuenta con un refuerzo neto en la display a fin de que no se te rompa cuando choques con algún muro o se te caiga por cualquier motivo. En la zona trasera están todos los sensores para detectar el movimiento de tu persona, así de saber si estás durmiendo, moviéndote, etc. Mientras que en la parte lateral del dispositivo hay un pequeño botón que, si lo aprietas dos segundos, puedes acceder a un montón de actividades deportivas.

REVIEW | Hay en colores Silver o blanco, rosado y negro.

Lo mejor de todo es que Samsung te permite elegir qué aplicación deseas abrir presionando el botón lateral para que así inicies sesión rápidamente. Ya en el tema de la pantalla, esta crece con respecto a la generación anterior y mide 1.6 pulgadas.

El cuerpo completo del Samsung Galaxy Fit 3 es de 42.9 x 28.8 x 9.9 mm y tiene un peso de 36.8 gramos con todo y correa. Además, déjame decirte que se amolda bien a la muñeca, evitando cualquier tipo de molestias en el hueso de la muñeca y eso es bueno para no tener que sacártela, sobre todo, mientras duermes.

PANTALLA

La display del Samsung Galaxy Fit 3 es AMOLED 3D de 1.6 pulgadas y, a diferencia de otras correas que cuestan similar, esta tiene brillo automático y manual, a fin de controlar además el drenaje de la energía. Asimismo, viene protegida por 2.5D Glass, que es este vidrio capaz de resistir hasta los golpes más extremos. No sufre de arañazos siempre y cuando también lo cuides bien.

La pantalla tiene una resolución de 256 x 402 a fin de que puedas visualizar todo tipo de contenido como el cardio, cuántas horas dormiste, el detalle de tu actividad diaria, etc. Asimismo, las tonalidades que brinda el reloj me han parecido sumamente buenas, no hay rastro de paralización y la fluidez de las animaciones está bien ajustada.

REVIEW | Puedes poner una foto de tu mascota en la carátula del reloj.

Incluso los colores de las aplicaciones ya preinstaladas son llamativos, permitiendo que no te equivoques al presionar algo que no quieras. En cambio, en el tema del brillo, el Samsung Galaxy Fit 3 es de 450 nits, la cual no evitará a que veas tus notificaciones incluso cuando estás en pleno cenit. No hay limitaciones ni por un segundo.

REVIEW | El Samsung Galaxy Fit 3 es de 450 nits, la cual no evitará a que veas tus notificaciones incluso cuando estás en pleno cenit.

Un detalle que también te impresionará es el cambio de carátulas. Tenemos en total cerca de 100 watch faces para este Samsung y, lo mejor de todo, es que las puedes personalizar como desees. Por ejemplo, puedes colocar la foto de tu mascota o de alguien querido y decorar su diseño como quieras.

CONFIGURACIÓN Y PERFOMANCE

Puedes configurar tu Samsung Galaxy Fit 3 con Galaxy Wearable, misma que también descargará dos complementos para que puedas emplear tu reloj sin ningún tipo de problema. La sincronización es bastante rápida y no demorarás más de 3 minutos en hacerlo. Eso sí, solo funciona con dispositivos Android superior a Android 10, por lo que si tienes un iPhone, no será reconocido.

Asimismo, llega con Bluetooth 5.3 para mejorar la precisión y el enlace, ello debido a que son varios los relojes que, pese a que ya los dejas de usar unos segundos, pierden el pareo. El Galaxy Fit 3 también trae 16 MB de RAM y 256 MB de almacenamiento, suficiente para evitar contratiempos con la energía.

REVIEW | Puedes configurar tu Samsung Galaxy Fit 3 con Galaxy Wearable, misma que también descargará dos complementos para que puedas emplear tu reloj sin ningún tipo de problema.

Puedes ligarla con diversidad de herramientas, recibir tus notificaciones de WhatsApp, Facebook, Instagram, rechazar una llamada sin sacar el celular, no se puede contestar, además de acceder a las actividades deportivas, donde encontramos bicicleta, correr al aire libre o correa, hacer pesas, baloncesto, entre otros. El conteo de pérdida de calorías está bien regulado, aunque recuerda tener la correa bien ajustada para evitar datos que no van acorde al movimiento que realizas.

Yo usualmente usé la Samsung Galaxy Fit 3 para correr o ir al gimnasio, y todos esos detalles los trasladaba a la Samsung Health gracias a la luz verde parpadeante que se ubica debajo del wearable. Además, esta aplicación te permitirá acceder a todo lo que hiciste en la semana, además de ponerte una meta diaria.

REVIEW | Yo usualmente usé la Samsung Galaxy Fit 3 para correr o ir al gimnasio, y todos esos detalles los trasladaba a la Samsung Health.

También tienes la opción para controlar tu ciclo menstrual, el sueño, el estrés, el oxígeno en la sangre. Todos esos elementos, como menciona la compañía surcoreana, deben ser tomados con pinzas ya que es solo un referente. Siempre deberás ir a un especialista para tener mayor precisión.

No se le puede instalar aplicaciones porque, recuerda, este es un reloj prácticamente de uso para deportistas, por lo que es bueno que no se le añadan más opciones ya que ello saturaría al dispositivo y podría dejar de funcionar en el menor tiempo posible.

BATERÍA

La batería del Samsung Galaxy Fit 3 es de 208 mAh, según la marca, es capaz de contar con cerca de dos semanas de uso. Sin embargo, si lo cargas al 100%, dependiendo del brillo y diversas condiciones, puede durar hasta 9 días en total.

Lo que te menciono aquí es que hagas un buen uso del brillo. El estar en automático puede ayudar mejor a la extensión de su energía que en modo manual. Asimismo, es bueno cargar el terminal cada cierto tiempo o cuando esté al 20% para evitar daños futuros.

REVIEW | La batería del Samsung Galaxy Fit 3 es de 208 mAh, según la marca, es capaz de contar con cerca de dos semanas de uso.

El reloj lo usé en modo deportivo todo el tiempo y, con ese apartado, logré cerrar el día con solo haberse gastado entre 5 a 10% del total. Incluso, su sistema de carga es mediante pines y puedes obtener el 100% en tan solo una hora con 30 minutos. Eso sí, no tiene carga inalámbrica.

CONCLUSIONES

El Samsung Galaxy Fit 3 se ha convertido en uno de mis favoritos por ofrecer valores reales de lo que estás realizando en el día. Puedes consultar todo usando la aplicación Heatlh y ponerte a prueba.

Además, es bastante versátil, permite el cambio de correas, aunque de momento existen muy pocas en el mercado y, ojalá, se fabriquen más.

La textura de los materiales es bastante suave y pueden aguantar cualquier tipo de condición, sudoración. Además el reloj tiene certificación IP 68, por lo que no le pasará nada si es que decides nadar con ella siempre y cuando no la emplees en la playa.

Uno de los detalles que ya ha generado Samsung en sus dispositivos es que ya tiene el ecosistema cerrado, por lo que no es compatible con los iPhone, incluso, algunas funciones exclusivas solo las puedes habilitar en los celulares Galaxy.

El precio del Samsung Galaxy Fit 3 es de 249 soles en el mercado peruano.

