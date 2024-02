En el mercado de smartphones existen diversidad de marcas y cada una de ellas se diferencia porque le brinda a su dispositivo móvil no solo un diseño representativo, sino también mejoras en torno a su procesador, cámaras, batería, sistema operativo, entre otros. Ese es el caso del ZTE Axon 50 5G, mismo que viene con la última tecnología de comunicación, pero ¿será bueno?

He probado el ZTE Axon 50 5G durante algunas semanas y hoy te doy mi opinión acerca de este dispositivo móvil que viene con vidrio tanto en la parte trasera como delantera. Aquí la review completa.

DISEÑO

Con un cuerpo completamente curvo, el ZTE Axon 50 5G es bastante fácil de sostener con una sola mano, evitando que se te resbale por cualquier motivo. La delgadez de su estructura lo hace también menos pesado de lo que parece. Tiene un tamaño total de 161.9 mm x 72.8mm x 7.95 mm y unos 178 gramos, por lo que me parece bastante decente en cuestión al tamaño, siendo uniforme en todos los sentidos.

Por otro lado, el terminal de ZTE trae en la parte trasera un chasis un poquito cuidadoso ya que suele ser de vidrio. En ella suelen pegarse las huellas dactilares, lo que me obligó a limpiar a cada rato el dispositivo. Sin embargo, le acompañan dos círculos llamativos donde se almacenan las cámaras, incluso, cuando la dejas en reposo, observarás cómo se ilumina una de ellas en color azul.

REVIEW | El smartphone tiene un tamaño total de 161.9 mm x 72.8mm x 7.95 mm y unos 178 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los sensores no sobresalen demasiado del cuerpo y tienden a ser discretos, de modo que si lo colocas sobre alguna mesa, no tambaleará mucho. A sus laterales, el smartphone cuenta con el puerto USB Tipo-C, los botones de encendido y apagado, además del de volumen, el altavoz y la ranura para colocar tu SIMCard o MicroSD.

REVIEW | El terminal de por sí es bastante delgado, favoreciendo que puedas usarlo con una sola mano. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En su pantalla se encuentra un panel que está bien estrecha, ocupando cada rincón del terminal. Esta es completamente curva y da una sensación de profesionalismo. También hay que protegerla con una mica de vidrio para evitar posibles roturas. Eso sí, te recomiendo que le saques el plastificado que trae en el panel.

Sin duda un diseño que es bastante atractivo y que puedes adquirirlo en pleno 2024 ya que se va a actualizar a Android 14 pronto y tiene muy buenas prestaciones en cuanto a su cuerpo completo.

PANTALLA

El ZTE Axon 50 5G tiene una pantalla de 6.67 pulgadas FHD+ con tecnología AMOLED, por lo que el tema de los colores los reproducirá muy similar a la realidad, sin tener que falsear el contenido con demasiado contraste y negros y blancos bastante balanceados para que, cuando haya un apagón, no sirva como un espejo.

La display además es bastante rápida en cuanto a toques y movimiento ya que trae una opción para poder activar los clásicos 144 Hz, por lo que las animaciones gozan de versatilidad y no hay que estar pulsando a cada rato para que el dispositivo reaccione, tanto en el uso de aplicaciones diarias como en los videojuegos.

REVIEW | El ZTE Axon 50 5G tiene una pantalla de 6.67 pulgadas FHD+ con tecnología AMOLED. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, el móvil tiene una resolución de 1080 x 2400 píxeles, permitiendo poder reproducir todo tu contenido en una calidad máxima de 2160 píxeles a 60 fotogramas por segundo, llegando al 4K con facilidad. Esto ayudará que puedas disfrutar de mejor visualización en tus videos de YouTube y Netflix.

En la parte superior de la display existe un pequeño agujero donde se encuentra la cámara frontal. Esta no interrumpe demasiado cuando quieras ver alguna serie o película ya que suele ser discreta y no termina por generar quemado a sus alrededores. Buen detalle.

REVIEW | Puedes reproducir todo tu contenido en una calidad máxima de 2160 píxeles a 60 fotogramas por segundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, el hecho de que sea curva no significa que sufra de toques fantasmas, por el contrario, esas pequeñas presiones son nulas y no habrá apertura de aplicaciones que no querías abrir ni mucho menos generar escrituras sin sentido.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Uno de los detalles que me ha gustado del ZTE Axon 50 5G es que no se cuelga por nada del mundo, tanto cuando desempeñas los videojuegos como las aplicaciones básicas. Durante las semanas que lo tuve conmigo, se sacó provecho de su RAM de 6 GB, misma que se puede expandir hasta en 10 GB más gracias a la memoria virtual.

Pero no es todo, tampoco te quedarás sin espacio repentinamente ya que en su interior se encuentran 256 GB para que almacenes todo lo que desees, desde películas, archivos grandes y fotos. Además el renderizar videos para TikTok es sumamente rápido en comparación con otros gama media.

REVIEW | El smartphone llega con una RAM de 6 GB, misma que se puede expandir hasta en 10 GB más gracias a la memoria virtual. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si bien hay cierto misterio en torno a su procesador, este es UNISOC Octa-Core de 2.2 GHZ. Este componente, pese a que no es el más moderno del mercado, le brinda todo el funcionamiento correcto al dispositivo. Al parecer ZTE ha sabido aprovechar sus componentes y sacarles el máximo jugo para evitar saturación.

Por otro lado, en relación con el sistema operativo, el ZTE Axon 50 5G lleva Android 13 con una capa de personalización bastante minimalista, evitando los colores para pasar a uno casi de un solo color, con predominancia del gris azul. Esto ayuda bastante a que el equipo no se sature en esos momentos en los que necesitas realizar abrir varias aplicaciones al mismo tiempo.

Ya en el tema de los videojuegos, en el caso de Fortnite, el desplazamiento de los personajes es bastante suave y su desempeño también. Está casi al tope y los gráficos no tienden a ser fastidiosos, por el contrario, me ha gustado el hecho de que, con componentes que llevan algunos años en el mercado, la precisión en cómo cambias de jugador, la carga de la aplicación, y la construcción de elementos, no sufren ningún daño.

REVIEW | En el tema de los videojuegos, en el caso de Fortnite, el desplazamiento de los personajes es bastante suave y su desempeño también. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual manera sucedió lo mismo con Genshin Impact, donde me quedé más que sorprendido ya que tampoco ocurrió algún tipo de lag o lentitud en el smartphone. Eso sí, lo que tienes que hacer de por sí será descargar todos sus componentes para evitar algún tipo de sobresaltos, aunque también tiene que ver su RAM extendida.

¿Hay calentamiento? Te puedo asegurar que no es del todo fuerte, por el contrario, no hay quemadura en extremo al lado de las cámaras y su proceso de enfriamiento es rápido, sin necesidad de tener que dejar reposar el equipo por más de 5 minutos para poder nuevamente usarlo. Buen punto

CÁMARAS

El ZTE Axon 50 5G cuenta con triple cámara trasera, empezando por una principal de 50 megapíxeles, además de 2 megapíxeles en el macro y 2 en el depth sensor. Incluso, en la zona delantera, lleva 16 megapíxeles para que te tomes esos selfies bastante luminosos y definidos.

Las fotos del ZTE Axon 5G0 5G llevan una buena calidad, son bastante decentes, y no terminan por generar algún tipo de saturación en extremo. Los detalles salen bien definidos, aunque no al 100%, ya que cuando se hace zoom en la computadora, suele verse un poco pixeleado.

Lo mejor de todo es que no hay necesidad de emplear el HDR cuando te encuentras en lugares donde la neblina es extrema o no se cuenta con sol. En caso contrario, si hay iluminación de por medio, podrás obtener mejoras sustanciales, sobre todo al fotografiar espacios abiertos.

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE Axon 50 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE Axon 50 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tienes que tomar en consideración que en zonas con poca luz es necesario hacer uso del flash, siempre y cuando te encuentres en espacios cerrados. Aunque también puedes emplear el modo nocturno para obtener mejoras, aunque en cierto punto suele producir pastelización en la imagen.

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE Axon 50 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE Axon 50 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre los sensores macro y bokeh, estos actúan en conjunto con la principal y dan la talla. No hay distorsión, pero deberás acercarte bien al objeto para obtener detallitos que a simple vista no se ven. De igual forma, no hay mucha necesidad de tener que tocar la display para que actúe la difuminación del fondo de los objetos o la persona que deseas fotografiar.

En la noche hay ciertas cosas que pueden producirse: el primero de ellos es que no hay esos disparos rápidos. Deberás tomarte tu tiempo a fin de que tu foto no termine por salir con movimiento extremo. Te recomiendo también usar algún tipo de estabilizador para que así tengas mejores tomas no tan borrosas.

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE Axon 50 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE Axon 50 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la cámara frontal, suele producir tonalidades frías, pero es más que suficiente si es que deseas compartir tu imagen en tus redes sociales. Incluso, puedes activar el bordeado para que difumine tu rostro y así tengas una buena precisión de este efecto que gusta a muchos. De igual manera, lo bueno será que te quedes quieto para obtener mejores resultados o, al igual que los sensores anteriores, podrá verse movida o salir desenfocada.

BATERÍA

La batería del ZTE Axon 50 5G es de 4800 mAh, permitiendo que pueda durar hasta cerca de los dos días en un uso básico, con aplicaciones de mensajería abiertas en segundo plano y un brillo moderado. Puede llegar a gastarse por completo en alrededor de las 14 a 16 horas.

Ya en el tema de los videojuegos, el drenaje de energía suele ser mucho más rápido pero no extremo. Está bien calibrado y podrás emplear el terminal hasta las 7 u 8 horas para que no tengas problemas en querer también revisar lo que te han escrito.

REVIEW | La batería del ZTE Axon 50 5G es de 4800 mAh, permitiendo que pueda durar hasta cerca de los dos días en un uso básico. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Su sistema de carga es de 33W, con enchufe incluido. Podrás tener el 100% del ZTE Axon 50 5G en alrededor de una hora, mientras que el 50% puede llegar en un tiempo de 30 a 40 minutos. Recuerda siempre usar los cables originales para que no tengas ningún tipo de contratiempo.

CONCLUSIONES

El ZTE Axon 50 5G me ha gustado en diseño. Su cuerpo curvo le da versatilidad al momento de usarlo con una sola mano. Incluso, para mejor seguridad, tienes el case de silicona que trae en la caja.

También goza de buena performance pese a no contar con un procesador actual. Su desempeño en videojuegos, la velocidad de los personajes, le brinda buena química entre equipo y chipset.

Otro detalle que me gustó la opción para poder subir la tasa de refresco hasta en 144 Hz, y poder reproducir tu contenido en una calidad máxima de 2160 píxeles.

Lo único que sí hay que tomar con pinzas son las cámaras, las cuales tienden a brindarte resultados un poco fríos.

Aquí te recomiendo más reviews

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

Síguenos en nuestras redes sociales: