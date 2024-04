Samsung ha decidido presentar en el Perú sus más recientes equipos de gama media: se tratan de los Samsung Galaxy A35 y A55 5G, ambos modelos vienen con una pantalla con un pequeño orificio en la misma, muy distinta a la generación anterior. Asimismo cuentan con la opción para fotografiar en condiciones de baja iluminación gracias a su función Nightography, misma que te ayudará a captar detalles con mayor precisión, sin perder calidad. Pero no solo ello sino que cada terminal cuenta con Android 14 y One UI 6.1, misma que le otorga la inteligencia artificial. ¿Qué más de particular tienen estos smartphones? Aquí te doy todos los detalles.

El Samsung Galaxy A55 y el A35 5G llevan una pantalla de 6.6 pulgadas FHD+ con tecnología Super AMOLED y tasa de refresco de 120Hz, lo que te ayudará a mejorar el desempeño de las animaciones. Mientras que a nivel interno, se encuentran 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Cabe precisar que la construcción del A55 5G es metálico en los bíseles y viene con certificación IP78 para que pueda ser sumergido en el agua. Otro detalle que comparten los terminales en mención es que tienen 5.000 mAh de batería con 25W de carga.

En el apartado de las cámaras, el el Galaxy A55 5G llega con 50 MP en la principal, 12 MP en el ultra gran angular y 5 MP en el macro, y le acompaña la cámara frontal de 32 MP. En cambio el Galaxy A35 viene con 50 MP en la principal, 8 MP en el ultra gran angular y 5 MP en la cámara macro. ¿Cuáles son sus precios? Te los detallo en la ficha técnica.

Ficha técnica Samsung Galaxy A55 5G: características

DIMENSIONES Y PESO 161.1 x 77.4 x 8.2mm

213 gramos PANTALLA 6.6 pulgadas FHD+

Pantalla Super AMOLED

Tasa refresco 120Hz

1.000 nits PROCESADOR Samsung Exynos 1480 MEMORIAS 8 GB de RAM

256 GB de almacenamiento interno BATERÍA 5.000mAh

25W CÁMARAS TRASERAS 50 MP principal, f/1.8, OIS

12 MP Ultra gran angular, f/2.2

5 MP cámara macro, f/2.4 CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.2 CONECTIVIDAD 5G SA/NSA SISTEMA OPERATIVO Android 14

One UI 6.1 PRECIO 1899 soles

Ficha técnica Samsung Galaxy A35 5G: características

DIMENSIONES Y PESO 161.7 x 78.0 x 8.2mm

209g PANTALLA 6.6 pulgadas FHD+

Pantalla Super AMOLED

Tasa refresco 120Hz

Vision Booster

550 nits PROCESADOR Samsung Exynos 1380 MEMORIAS 8 GB de RAM

256 GB de almacenamiento interno CÁMARAS TRASERAS 50 MP principal, f/1.8, OIS

8 MP ultra gran angular, f/2.2

5 MP cámara macro, f/2.2 CÁMARA DELANTERA 13 MP, f/2.2 CONECTIVIDAD 5G SA/NSA SISTEMA OPERATIVO Android 14

One UI 6.1 BATERÍA 5.000mAh

25W PRECIO 1499 soles





