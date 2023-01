Los celulares Samsung en la actualidad están trayendo una serie de componentes que no solamente tienen que ver con su diseño, sino también con las cámaras, la batería y su sistema de carga. Pero hay un detalle que a muchos les preocupa.

¿Tu smartphone de la marca surcoreana es realmente resistente al agua? La certificación IP68 está presente solo en algunos celulares y no solo pueden soportar pequeñas gotas de agua, sino también sumergirse.

Para que salgas de todas las dudas, hoy te diremos con sinceridad si tu celular Samsung es resistente o no al agua. Recuerda que si no aparece en el listado, lo mejor será no pasarlo por la fregadera.

Listado de celulares Samsung resistentes al agua

Certificación IP67

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A73

Certificación IP68

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 5G UW

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro

Samsung Galaxy Xcover Pro

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 4

El listado ha sido compartido por el portal Andro4all .





