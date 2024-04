Si no sabes exáctamente cuáles son las mejores horas para publicar un video de TikTok, no te preocupes porque hoy te doy ese dato que muchas veces la plataforma no quiere que sepas. La mayoría de personas tiende a realizar trends para convertirse en viral y obtener seguidores: si bien es bueno, yo te aconsejo de que trates de ser original para que la red social priorice tu contenido y no lo marque como copia o, de lo contrario, puede que habilite un soft ban en tu cuenta que frene tu crecimiento durante algunos meses. Además, en el caso de que estés recién en la plataforma, trata de publicar dos a tres clips diarios y que estos sean como máximo de un minuto a más, con un llamado a la acción o buena presentación inicial para que el que lo vea, se enganche. Dicho esto, aquí te daré todos los detalles del mejor horario.

Cuáles son las mejores horas para publicar un video de TikTok

Lo primero que debes saber es que la mayoría tiende a visualizar TikTok mientras está desocupado.

Por lo general suelen apreciarlo los jóvenes que están en la Universidad y adultos que ya se encuentran en el mundo laboral .

. Es por esa razón que la hora en la que se liberan con la 1 p.m. a 3 p.m, durante el almuerzo .

. También se toma en cuenta las horas de 7 p.m. a 10 p.m., donde dichos usuarios ya se encuentran en sus casas y tienen más tiempo de revisar tu contenido .

. Pero no es lo único. Si publicas demasiado temprano, tu video no será prioridad y se perderá entre los demás que han sido compartidos en la noche.

¿Qué pasa si te siguen del extranjero y las horas cambian? No hay ningún problema, pues allí sí debes revisar las estadísticas de tu cuenta para elaborar una estrategia.

Para ello anda a TikTok y presiona sobre Cuenta.

En ese instante anda a las tres barras de la esquina superior.

Allí se abrirá un pequeño panel en la zona baja donde dice “Herramientas del creador” .

. A continuación, en la parte superior verás una pestaña llamada “Estadísticas”, presiona en “Ver todo”.

Ahora pulsa en “Seguidores” .

. Deslízate hacia la parte baja y podrás ver el mayor tiempo de actividad que tiene tu cuenta.

Incluso, puedes chequear el día y las horas en que más se conectan tus seguidores.

De esa manera te dará una pista a la hora de publicar tu contenido.

