La página WABeta Info ha adelantado que pronto WhatsApp te permitirá modificar el color completo de la plataforma a tonalidades como el azul, verde, rosado, lila, celeste, entre otros. Si bien este proceso se podrá hacer desde los Ajustes de la app de Meta, aún no hay fecha estimada de su implementación. Es en ese sentido que hoy te brindaré un truco que te ayudará a darle un estilo diferente al programa de Mark Zuckerberg: se trata de activar el “modo corazón negro”. Para ello sí es necesario que cuentes con una aplicación externa a fin de que te ayude a llevar a cabo este proceso que uso cuando me aburre ver el ícono de la plataforma en cuestión. Así que manos a la obra para que no te pierdas ningún paso.

Cómo activar el “modo corazón negro” en WhatsApp

El primero de todos los pasos será descargar Nova Launcher, una app con la que conseguirás cambiar el estilo de todo tu dispositivo .

. Una vez que lo obtengas desde Google Play , ya que solo está disponible en los terminales Android, toca abrir la app.

, ya que solo está disponible en los terminales Android, toca abrir la app. Ahora define la forma en como deseas que se muestre la pantalla de tu dispositivo: letras grandes, íconos redondos, etc.

WHATSAPP | Debes establecer a Nova Launcher como predeterminada para que no tengas dificultades. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en segundo lugar tienes que ir a Ajustes de tu terminal, Aplicaciones, Aplicaciones predeterminadas y definir a Nova Launcher como lanzador principal .

. El tercer paso es sencillo, busca en tu navegador favorito la imagen del corazón negro de WhatsApp en PNG y transparente .

. Asegúrate de que esta se encuentre en buena calidad para evitar cualquier tipo de pixelización.

WHATSAPP | Así se cambia el ícono de WhatsApp con Nova Launcher. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora anda al ícono de WhatsApp, presiona sobre ella 2 segundos .

. Verás un menú flotante donde deberás elegir la opción de Editar .

. A continuación dirígete al logo de la app, presiona sobre Aplicaciones, Fotos y luego selecciona la imagen que bajaste con anterioridad.

Determina su tamaño y listo. Con ello ya tendrás el famoso “modo corazón negro” en WhatsApp.

