Los usuarios de dispositivos iPhone disfrutan, desde hace buen tiempo, una función para poder crear stickers rápidos, sin necesidad de usar programas alternos mas que el propio WhatsApp. La herramienta llegó a inicios del 2024 y está causando gran sensación en las personas, incluso tus amigos te darán su foto para que les crees una pegatina. ¿Lo han hecho? Sin embargo, uno de los más grandes problemas cuando elaboramos estos contenidos multimedia es que, en ocasiones, no quedan tan bien que digamos, eso se debe a que la imagen o no está bien tomada o hay demasiado fondo negro. Es por esa razón que hoy te enseñaré cómo editarlos para que queden completamente perfectas, aunque me gustaría que la app de Meta introduzca otra herramienta que en este tutorial te contaré.

Cómo editar tus stickers de WhatsApp sin programas

Recuerda que este truco, de momento, solo funciona en los terminales iPhone.

Se espera que también llegue a los Android, aunque para ello es necesario que se implemente la inteligencia artificial o Meta IA a WhatsApp .

. Cuando hayas actualizado completamente WhatsApp desde Apple Store , debes ir a cualquier conversación.

, debes ir a cualquier conversación. Una vez hecho eso, trata de enviarle un sticker a tus amigos o simplemente reenvíatelos a través de los chats personales.

WHATSAPP | Cuando pulses sobre cualquier sticker, aparecerá un menú en la parte inferior donde debes presionar en "Editar sticker". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pulsa sobre el sticker en cuestión, puede ser el creado por ti o por otros.

Eso sí, solo funciona con las pegatinas estáticas.

Allí verás una opción que dice “Editar”. Puedes colocarle no solo emojis, sino también acompañarlos con un cintillo.

WHATSAPP | De esta manera podrás editar cualquier sticker de WhatsApp sin usar otras apps. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además tienes la opción de decidir si deseas que tenga un fondo de color o que se mantenga el borde blanco.

Sin embargo, una de las cosas que falta por mejorar es la de poder borrar elementos que no deseas en ese sticker . De esa forma quedará perfecto.

. De esa forma quedará perfecto. Aún falta mucho por hacer con las pegatinas en WhatsApp.

