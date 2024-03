Ya es tiempo de que le pongas un estilo Nintendo a tu WhatsApp. Desde hace un tiempo te vengo compartiendo diversidad de formas para poder mejorar la app de mensajería rápida usando una gran cantidad de colores: entre ellos el naranja, amarillo, azul, verde, gris, negro, morado, violeta, etc. Sin embargo, desde ahora empieza a emplear el “modo Princess Peach”, de esa forma no solo resaltará el rosado en la aplicación de Meta, sino también causarás asombro en tus amigos quienes te preguntarán cómo hiciste el truco. Eso sí, para poder accionar esta función es necesario descargar una aplicación de terceros que se encuentra en la misma Google Play, por lo que no hay que bajar alguna APK o programa extraño que pueda dañar tu cuenta. Así que sigue este tutorial que te gustará bastante.

Cómo activar el “modo Princess Peach” en tu WhatsApp

Lo primero será descargar la aplicación Nova Launcher en tu dispositivo Android .

. Para ello te recomiendo ingresar a este enlace que te dirigirá a Google Play .

. Luego, abre la app y define el estilo en cómo deseas que se muestre la pantalla principal de tu smartphone .

. Si todo el cambio que hiciste no se nota, vuelve a ingresar al programa.

Allí deberás presionar en la parte de arriba, en el cintillo naranja, que deseas que la app esté como predeterminada.

WHATSAPP | Cuando descargues Nova Launcher, debes establecerla como predeterminada para evitar cualquier tipo de fallos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De esa forma habrás cambiado la capa de personalización de tu terminal.

Como segundo paso toca buscar una imagen del logo de Princess Peach . Te recomiendo usar tu navegador favorito y encontrar esa foto en PNG, transparente y en buena calidad.

. Te recomiendo usar tu navegador favorito y encontrar esa foto en PNG, transparente y en buena calidad. En ese instante deberás sacar el ícono de WhatsApp a la parte principal de la display de tu equipo.

WHATSAPP | Sí te debe quedar el ícono de Princess Peach en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Luego pulsa sobre ella dos segundos y ahora presiona en “Editar” .

. Nuevamente dale sobre el logo de WhatsApp y deberás ir a Aplicaciones, Fotos y selecciona la imagen que descargaste con anterioridad .

. Define su tamaño y listo.

Ya tendrás el “modo Princess Peach” en WhatsApp para que lo luzcas frente a tus amigos.

