Una de las cosas que siempre me molesta en WhatsApp es que tus amigos te puedan agregar a grupos. En algunos casos es importante debido a que allí puedes organizar reuniones de trabajo, llamar por video a los que desees o simplemente planificar una reunión. Sin embargo, en la mayor parte de casos, estas conversaciones tienden a girar en frases de buenos días, imágenes de Piolín o simplemente videos que son virales en otras redes y que no tienen sentido. Es por esa razón que, para evitar cualquier tipo de fricciones con tu mejor amigo, estos son los pasos que hoy te enseñaré para que así nunca más te unan a los chats grupales a menos de que lo desees. ¿Qué debo hacer? No hay necesidad de descargar algún tipo de programa, por el contrario, todo se hace en la misma app de mensajería rápida. De igual manera tampoco deberás descargar algún tipo de programa que complemente a la plataforma de Meta.

Cómo evitar que tus amigos te agreguen a grupos de WhatsApp

Este truco funciona tanto en terminales Android y iPhone .

. Allí anda a los Ajustes o Configuración de la plataforma de Meta

Pulsa sobre Privacidad .

. En ese instante verás una serie de pestañas para mejorar la seguridad de tus datos.

Puedes borrar tu nombre, cambiar la Info, permanecer en “silencio” y que no se vea que estás “en línea” .

. Ahora dirígete a “Grupos” .

. Presiona donde dice “Mis contactos, excepto..”

Y selecciona todos los números que están registrados en tu móvil .

. Luego presiona en “Aceptar” y listo.

Con ello, cada vez que alguien te una a un grupo de WHatsApp, primero deberás aceptar si deseas o no ingresar.

