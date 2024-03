WhatsApp no deja de sorprenderme por la cantidad de funciones añadidas. Si bien se espera la llegada de los nuevos emojis a los dispositivos Android, además de la inteligencia artificial, también algunos están emocionados por la opción para cambiar el color completo de la plataforma a tonalidades pastel como el lila, rosado, amarillo, verde y hasta el negro. Pero toda esa magia se puede acabar en cualquier momento debido a que es posible que tu dispositivo móvil no sea compatible con las próximas versiones de la app de Meta. Si tu terminal ha resultado incompatible, no te preocupes porque aquí te daré todos los pasos para que continúes hablando con tus amigos, familiares y contactos a través de una videollamada o llamada. Eso sí, no te daré ningún método ilegal que pueda dañar tu móvil o, lo que es peor, terminar con tu cuenta baneada.

Cómo usar WhatsApp en un celular no compatible

Recuerda que este truco solo funcionará si tu dispositivo se quedará sin WhatsApp el próximo 31 de marzo .

. Asimismo chequea si tu terminal tiene Android 5.0 o inferior . Para eso anda los Ajustes de tu terminal y presiona sobre “Información del teléfono”.

. Para eso anda los Ajustes de tu terminal y presiona sobre Una vez hayas comprobado qué sistema operativo tiene tu smartphone, anda a Google Play y chequea si puedes actualizar la app

En caso de no poder hacerlo, deberás seguir este enlace de la app oficial.

de la app oficial. Pulsa donde dice “Instalar el paquete” y podrás contar con el APK .

. Ábrelo y pulsa el botón de “Actualizar”.

Eso sí, debes considerar que tu teléfono te pedirá permisos para obtener aplicación de terceros.

De esa manera tu dispositivo podrá reconocer tu terminal y empezarás a chatear con todo el mundo.

Otro truco que te dejo es también parear tu WhatsApp con WhatsApp Web, misma que no tiene fecha de caducidad.

Estos son todos los celulares que se quedarán sin WhatsApp el 31 de marzo

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

