Hace unos días publiqué un tutorial para que sepas cuáles son los celulares que se quedarán sin WhatsApp, además de chequear cómo saber si tu smartphone será afectado. Sin embargo, son muchos los que desconocen exáctamente qué sistema operativo corre en sus equipos móviles y si en ellos no funcionará la app de Meta debido a incompatibilidad. Cabe precisar que la aplicación de mensajería está actualizándose y, como consecuencia, está integrando herramientas que pueden no ser óptimas para tu smartphone, como es el caso de la inteligencia artificial, creación de stickers, etc. Eso sí recuerda siempre mantener tu terminal con la última versión de tu software para que no tengas problemas futuros y perder tus conversaciones, fotos, videos, GIF, stickers animados, entre otros. No te tomará demasiado tiempo en saberlo, así que aquí te dejo este pequeño tutorial antes del 31 de marzo.

Cuáles son los sistemas operativos que se quedarán sin WhatsApp el 31 de marzo

Android 1.0

Android 2.1

Android 2.3

Android 3.0

Android 4.0

WHATSAPP | Uno de ellos es Android KitKat. Este sistema operativo ya no se produce actualmente, pero son varios los que siguen utilizándolo. (Foto: Composición)

Android 4.1

Android 4.4

Android 5.0

WHATSAPP | Se espera que el próximo en ser afectado sea Android 5.0 Lollipop. (Foto: Composición)

iOS 7

iOS 8

iOS 9

iOS 10

iOS 11

iOS 12

Por qué tu celular Android y iPhone se quedará sin WhatsApp el 31 de marzo

Si tienes un celular con sistema operativo Android o iPhone, debes leer estas indicaciones que da el mismo WhatsApp.

En el caso de los que tienen un terminal con software de Google deberás tener Android 5.0 o una de sus versiones posteriores .

. Si tienes en tu celular Android 4.5 o inferior, tu celular ya no será compatible con el nuevo WhatsApp .

. De igual manera los iPhone. Si tu terminal de Apple cuenta con iOS 12 o una versión superior, entonces podrás seguir chateando con todos tus amigos .

. Si es inferior al número, es decir iOS 11, lamentablemente estará desfasado y no podrás abrir tus mensajes.

R ecuerda siempre actualizar tu sistema operativo para evitar cualquier tipo de inconveniente .

. Para ello anda a los Ajustes, revisa Información de dispositivo, y chequea si hay algo por descargar. En caso sea así, simplemente bájalo y vuelve a usar WhatsApp.

Trucos que debes hacer si ya no puedes usar WhatsApp

