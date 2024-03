WhatsApp Messenger ha recibido una gran cantidad de actualizaciones en los dos últimos años (2023-2024), pues la compañía Meta nunca habían mejorado tanto su aplicativo de comunicación instantánea para los usuarios de iOS y Android, por ello, si estás pensando en eliminar tu cuenta no solo perderás los mensajes y archivos multimedia de tus conversaciones personales y grupales para siempre, hay otros datos importantes que jamás vas a recuperar, una vez que inicia el proceso ya no se detiene incluso si apagas el smartphone. Antes de borrar tu cuenta te recomiendo trasladar todo lo que creas conveniente a una computadora, portátil o mandar esos elementos por correo electrónico. Es importante aclarar dos puntos: primero, todo lo tendrás que realizar desde la app móvil, no mediante las demás versiones (Web, Windows, MacOS, relojes inteligentes y tabletas); segundo, WhatsApp todavía va a registrar algunos de tus datos después de la eliminación. Aquí te dejo la ruta completa: “ajustes” > “cuenta” > “eliminar cuenta” > coloca tu número > presiona en el botón rojo que dice “borrar” > y coloca tu huella dactilar.

Esto ocurre si eliminas tu cuenta de WhatsApp en el 2024

y se va a cerrar automáticamente en todos los dispositivos vinculados. Perderás todos los mensajes, imágenes, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., de tus chats personales y grupales.

Recuerda que no se verá afectada la información relacionada con los grupos que creaste ni la que otros usuarios tengan sobre ti.

Tu nombre, info. y foto de perfil se borran de los servidores de WhatsApp.

Se eliminarán las comunidades que administres.

Perderás todas las copias de seguridad que almacenaste en Google Drive.

La situación es más compleja, si designaste otros administradores, el canal será propiedad del admin. más antiguo; caso contrario, si eres el único propietario se eliminará el canal, pero no su información, aunque los usuarios que no te siguen ya no podrán encontrarlo. Por último, pierdes las configuraciones así te registres con otro número.

