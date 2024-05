WhatsApp es una de las aplicaciones que me gusta cuando tengo que conversar con alguien urgentemente. A lo largo del día puedo recibir mensajes de mis amigos como de gente del trabajo; sin embargo, a veces cometo un error y hasta me equivoco en pulsar una serie de botones. Es por esa razón que la app de Meta ha tomado la decisión de actualizarse ello para que nunca cambies lo que no tengas que emplear en su plataforma. ¿Qué es? Ahora ha colocado una especie de contador cuando quieras eliminar un mensaje para ti. ¿Por qué razón? Aquí te lo explico.

Esto aparece si eliminas un mensaje para ti en WhatsApp

A diferencia de las actualizaciones pasadas, en esta podrás regresar un mensaje que has eliminado por error.

Si en caso quisiste borrar un texto para todos y pulsaste el “para ti”, no te preocupes porque hay manera de solucionarlo .

. Lo primero que tienes que hacer será descargar la última versión de WhatsApp desde Google Play o iOS Store .

. Tras ello anda a cualquier conversación, presiona sobre el mensaje que deseas borrar, y elige “Para ti” .

. En ese instante aparecerá en la parte baja un contador de 5 segundos para que deshagas esa opción.

De esta manera podrás retractarte en caso te hayas equivocado en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Con ello podrás volver a visualizar el mensaje en caso te hayas equivocado.

Además, se te permitirá nuevamente emplear una nueva opción para borrar el texto.

Sin duda es un cambio que ayuda a muchos, ya que, a veces, sueles pensar que has eliminado algo para todos.

