Antes de crearte una cuenta en WhatsApp Messenger la aplicación de mensajería instantánea te invita a leer sus “Términos y condiciones” para que sepas cómo utilizar este servicio de manera correcta, además, en dicho documento sabrás a cuáles de tus datos personales accede la compañía Meta y qué hace con los mismos. La mayoría de usuarios que se registraron aceptaron las políticas de la empresa, sin embargo, el 99% de los cibernautas no leyeron su contenido, pues aquí te vas a enterar sobre lo que debes y no debes compartir por tus conversaciones personales, grupales, comunidades, canales o publicación de estados, también detallan las consecuencias de incumplir todo lo mencionado con anterioridad, pues existen sanciones temporales (horas, días o semanas) y el bloqueo de tu cuenta de forma permanente, esto generalmente ocurre cuando envías contenido inapropiado, extorsionas con tu número, estafas, difundes videos con copyright, etc. ¿No sabes en dónde leer las condiciones del servicio? Hoy te enseñaré a obtenerlas sin la necesidad de desinstalar el aplicativo en tu teléfono inteligente con sistema operativo iOS o Android.

La guía definitiva para acceder a los términos y condiciones de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Ajustes”.

Desplázate hacia abajo y oprime el apartado “Ayuda”.

El siguiente paso es apretar la sección denominada “ Condiciones y política de privacidad ”.

”. Finalmente, empieza a leer cada punto del documento.

Aquí tocarán varios temas de privacidad, seguridad, el uso de tus datos personales, etc.

