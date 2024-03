El Jueves y Viernes Santo están cerca, fechas en las que se recuerda la vida, pasión y muerte de Jesucristo, para los católicos. Sin embargo, los menores están emocionados de que esos días lleguen porque no asistirán al colegio y, en ese sentido, podrán pasar ratos en casa y, sobre todo, en familia. ¿Qué pueden hacer para que estén tranquilos? Hoy te traigo un sencillo truco de WhatsApp para que puedas activar el famoso “modo huevo de Pascua” y así esté totalmente entretenido. ¿Cuáles son los requisitos que necesito? Un dispositivo Android y una aplicación que complementará app de Meta, eso quiere decir que no hay esa necesidad de descargar programas alternos o APK que pueden dañar tu equipo. Dicho esto, sigue todas las instrucciones que te detallo para que no falles.

Cómo activar el “modo huevo de Pascua” en WhatsApp

El primer paso será descargar la imagen de un huevo de Pascua .

. Para ello anda a tu navegador favorito y busca la imagen. Eso sí, procura de que esté en PNG y en transparente .

. Existe gran variedad de imágenes para emplear. Lo mejor será siempre que te ayudes con tu hijo en elegir uno con los colores que a él o ella le gusta .

. El segundo paso que debes hacer es descargar la aplicación denominada como Nova Launcher .

. Cuando la tengas en tu móvil, simplemente determina el estilo de cómo deseas que se vea la pantalla de tu smartphone.

WHATSAPP | De esta manera podrás habilitar el menú para poder "Editar" el logo de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Culminado ese paso, nuevamente ingresa Nova Launcher y se te mostrará un cintillo de color naranja .

. Lo mejor será siempre presionarlo y establecer la aplicación como predeterminada, cambiando la capa de personalización de tu móvil .

. En ese momento anda a WhatsApp y coloca el ícono en la parte principal de tu smartphone .

. Pulsa dos segundos y ahora saldrá un menú. Presiona donde dice “Editar”.

WHATSAPP | De esta manera podrás tener el "modo huevo de Pascua" en tu celular Android. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A continuación tendrás que ir nuevamente el logo de la app de Meta, luego debes abrir Aplicaciones, Fotos y elige la foto del huevo de Pascua .

. Determina su tamaño, dale en “Listo” y con ello ya tendrás activo el “modo huevo de Pascua” en la aplicación .

. Recuerda que cuando culmine la Semana Santa podrás seguir usando el logo o regresar al anterior usando los mismos pasos.

