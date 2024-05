WhatsApp tiene un montón de funciones ocultas, una de ellas es el “modo Sailor Moon”, truco que te transportará a tu infancia. Con más de 200 capítulos en su versión anime, la guerreras Mars, Venus, Jupiter y Mercury ahora se mudan a la plataforma de Meta listas para enfrentar a los enemigos. ¿Quieres tenerlas en tu celular?

¿Cómo lo hago? ¿Existe algún requisito? Solo se puede hacer, de momento, en los terminales Android, ya que, en los iPhone, todo se encuentra cifrado. Asimismo, debes contar con una aplicación extra que no intervendrá en tus conversaciones de WhatsApp ni tampoco accederá a tu información personal.

Cómo activar el “modo Sailor Moon” en WhatsApp

1. Descargar Nova Launcher

Primero deberás descargar la aplicación de Nova Launcher. Esta es gratuita en Google Play y no hay necesidad de introducir tu tarjeta de crédito. Pese a que hay una de pago, yo te recomiendo que obtengas la que es libre. Lo bueno es que no aparece publicidad en ningún sentido. Si no la encuentra, aquí te doy el enlace.

WHATSAPP | De esta manera podrás tener Nova Launcher en tu móvil. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

2. Habilitar Nova Launcher como predeterminada

Ahora toca definirla como predeterminada para que no regreses a la pantalla anterior de tu smartphone. Simplemente anda a los Ajustes de tu smartphone, luego presiona en Aplicaciones y allí anda a “Aplicaciones predeterminadas”. Elige Nova Launcher en la capa de personalización y listo.

WHATSAPP | Define el estilo de Nova Launcher para tu smartphone. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

3. Ícono de Sailor Moon

Para ello anda a tu navegador favorito y coloca que deseas obtener diversos diseños del ícono de Sailor Moon. Trata de elegir el modelo que más te guste, pero que se encuentre en transparente y en PNG para que se adapte más rápido.

WHATSAPP | Define a Nova Launcher como principal o no podrás avanzar. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

4. Cambiar el ícono de WhatsApp

Solamente deberás colocar el ícono de WhatsApp en la pantalla principal de tu equipo y luego presiónalo dos segundos. Se te desplegará un menú donde debes pulsar en “Editar”. En ese momento nuevamente dale sobre el ícono de WhatsApp, elige Aplicaciones, Fotos y luego busca la imagen de Sailor Moon que descargaste anteriormente. Determina su tamaño y listo, ya tendrás el “modo Sailor Moon” en tu terminal.

WHATSAPP | De esta forma obtendrás el "modo Sailor Moon" en tu smartphone. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Recuerda que puedes modificar el ícono de WhatsApp cuantas veces desees, eso quiere decir que no hay límite alguno. Eso solo funciona siempre y cuando hayas habilitado a Nova Launcher como capa de personalización principal.

Aquí los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo