La Semana Santa tiene como fin que los creyentes de la fe católica recuerden la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Este jueves 28 y viernes 29 de marzo no será la excepción. Es por eso que desde hoy te compartiré un sencillo truco para que puedas tener un rato de espiritualidad colocando una cruz como ícono principal de WhatsApp. Este símbolo tiene como significado el poder, la entrega y la liberación de los pecados por parte del hijo de Dios. Lo mejor de todo es que no tienes que descargar ninguna aplicación de terceros ilegal que pueda comprometer tu cuenta de Meta, por el contrario, solo te brindaré una app que complementará esos pasos y que no tendrá acceso a tus conversaciones, stickers, GIF ni mucho menos a tu listado de contactos. La única limitación es que solo sirve en celulares Android.

Cómo activar el “modo Semana Santa” en WhatsApp

Lo primero que debes hacer será ingresar a Google Play

Allí deberás buscar la aplicación llamada Nova Launcher , la cual es completamente gratuita.

, la cual es completamente gratuita. Cuando la descargues, deberás abrirla y definir cómo deseas que se muestre la pantalla de tu smartphone .

. Una vez hecho eso, deberás pulsar nuevamente sobre Nova Launcher . Allí presiona sobre el recuadro naranja.

. Allí presiona sobre el recuadro naranja. Deberás establecer a la app como capa de personalización principal.

WHATSAPP | De esta manera podrás cambiar el ícono de WhatsApp a lo que desees. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora el segundo paso será buscar el ícono de la cruz para WhatsApp.

Este debe ser en modo transparente y en PNG, además de alta calidad, para que no sufra pixelización

En ese instante anda al ícono de WhatsApp, deberás presionarlo dos segundos .

. Notarás que aparecerá un menú. Dale en Editar

Nuevamente pulsa sobre el logo de la app de Meta, ingresa a Aplicaciones y luego a Fotos.

WHATSAPP | Así lucirá WhatsApp cuando actives el "modo Semana Santa". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Elige la imagen de la cruz descargada con anterioridad y define su tamaño.

Dale en “Listo” y con ello habrás conseguido el “Modo Semana Santa” en WhatsApp

