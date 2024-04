WhatsApp está realizando cambios de manera silenciosa. En la actualidad no solo tienes la opción para poder cerrar por completo la app mediante una clave, sino también proteger tu privacidad. Sin embargo, una de las cosas que me gustaría que se agregue a la app de mensajería es música en los Estados. Los también llamados Status no gozan de implementos al igual que sus hermanas mayores como Instagram o Facebook, donde sí se puede colocar canciones e incluso acompañarlas de las letras. Pese a ello, hay un detalle que pocos han notado en la plataforma de Meta: se trata de los filtros que puedes aplicar en esas historias que desaparecen en 24 horas. ¿Cómo los activo? Solo debes seguir estos pasos.

Cómo activar los filtros en tus Estados de WhatsApp

WhatsApp , de momento , solo te permite añadir a tus Estados una serie de pegatinas.

, de momento Pero también puedes decorarla con los emojis que más utilizas.

Sin embargo, no puedes poner, de momento, música.

Aunque hacen falta algunos implementos, es momento de que hoy te enseñe cómo poner un filtro a tus imágenes y así luzcan relucientes.

Lo primero será presionar en Estados. Luego sube la imagen que desees.

En ese instante, aparecerán un montón de opciones: desliza el botón de “Añadir filtro” hacia arriba .

. Encontrarás “Pop”, “B/N”, “Cool”, “Chrome”, “Película” y otros más .

. Aunque es bastante limitado, por lo menos te ayudará a darle un nuevo estilo a tus Estados de WhatsApp .

. Cuando culmines, puedes guardar esa imagen en tu celular y listo. Tus amigos se sorprenderán.

