¿Qué es la interoperabilidad de WhatsApp Messenger? Seguro has escuchado esta palabra en los últimos días, algo normal porque la función llegará obligatoriamente el próximo 6 de marzo de 2024 y cambiará por completo la experiencia de comunicarte con las personas. También conocida como “Chats de terceros”, se trata de una herramienta que te permitirá conversar desde la referida plataforma perteneciente a Meta con los usuarios que utilicen otras aplicaciones de mensajería, por ejemplo: podrás enviar mensajes y archivos multimedia de WhatsApp a Signal, Telegram, iMessage, etc. Aunque la interoperabilidad tiene un beneficio que consiste en chatear con una mayor cantidad de usuarios, no se compensa con las siguientes desventajas: más riesgo de recibir spam o que hables con estafadores; las apps podrían contar con un mecanismo de encriptación diferente, por lo que no se asegura que el contenido enviado o recibido sea 100% privado; y que cada servicio tenga sus propias políticas. Debido a estas razones habilitaron una forma de desactivar la opción, así tú decidirás si las vas a utilizar o no, ¿Quieres saber cómo hacerlo? A continuación te explicaré el proceso a detalle.

La guía para apagar la interoperabilidad de WhatsApp

Primero tendrás que ingresar a WhatsApp .

. Ahora, en la parte superior de la interfaz principal vas a ver una sección denominada “ Chats de terceros ” o “ Third-party chats ”, presiónala.

” o “ ”, presiónala. Aquí se ubicarán todas las conversaciones que tengas con los usuarios de otras aplicaciones.

No se mezclarán con los chats de WhatsApp.

El siguiente paso es presionar el ícono de los tres puntos > toca en “ Interoperabilidad ”.

”. De inmediato observarás la etiqueta “Los chats de terceros están activados”.

Debajo te saldrán dos opciones: “ Apagar ” y “Aplicaciones seleccionadas”.

” y “Aplicaciones seleccionadas”. Finalmente, escoge la primera en mención y es así como desactivas dicha herramienta.

WHATSAPP | A muchos no les agrada la idea de interactuar con los usuarios que utilicen otras aplicaciones de mensajería. (Foto: WabetaInfo)

Algunos trucos que recomiendo para reforzar la seguridad de tus datos en WhatsApp

