Son muchos trucos escondidos dentro de WhatsApp. La aplicación de mensajería rápida está trayendo varias funciones que generan sorpresa en sus usuarios. Primero no solo ha cambiado el color completo de la plataforma, sino que ha añadido más herramientas para proteger la privacidad de tus chats. Sin embargo, si tu amigo te mandó un mensaje y luego lo borró en segundos, no te preocupes porque hoy te traigo un truco que ni la misma app de Meta lo sabe: se trata de la opción para leer los textos eliminados sin que nadie se dé cuenta. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de instalar programas de terceros en tu móvil. Solo debes ir a los Ajustes de tu smartphone para habilitar un botón totalmente secreto.

Cómo leer un mensaje eliminado en WhatsApp sin programas

Recuerda que este truco puede variar dependiendo de la marca de tu smartphone .

. Para ello solo debes ir a los Ajustes de tu smartphone.

Luego ingresa a Notificaciones .

. En ese momento presiona donde dice Ajustes Avanzados .

. Allí verás diversidad de herramientas. Debes pulsar en “Historial de notificaciones”.

WHATSAPP | Si quieres leer los mensajes eliminados de tus amigos en WhatsApp, activa esta función. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora activa ese botón . En seguida, podrás ver todas las alertas que te llegan en WhatsApp sin modificación alguna.

. En seguida, Si alguien elimina un mensaje, tendrás la opción de ver lo que decía.

WHATSAPP | Recuerda que esta función solo se encuentra en ciertos celulares. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, solo tienes la posibilidad de almacenar los 3 últimos textos que te han llegado a WhatsApp .

. Es recomendable que trates siempre de chequear este espacio rápidamente en caso tu contacto decida borrar un mensaje en pocos segundos.

