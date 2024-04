En la actualidad los dispositivos Android se encuentran en la versión 13 ó 14 de su sistema operativo, mientras que los iPhone ya tienen iOS 17. Sin embargo, algunos todavía conservan ese celular antiguo, ya sea para usarlo como ‘salvavidas’ en caso su teléfono principal se malogre o para chequear mensajes. Sin embargo, es posible que ese terminal se quede sin WhatsApp a partir del 1 de mayo. La página de la plataforma de Meta ha anunciado que en los próximos días miles de usuarios no podrán mandar textos, realizar videollamadas, entre otros, debido a que su smartphone será incompatible. ¿Qué tienes que hacer? Lo más recomendable es actualizarlo. En caso no ocurra nada, revisa este listado de todos los aparatos que ya no contarán con la app perteneciente a Mark Zuckerberg.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de mayo

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

WHATSAPP | Aquí te brindo todos los modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de mayo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

WHATSAPP | Recuerda siempre chequear qué versión de sistema operativo tienes en tu smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

