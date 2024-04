He probado diferentes plataformas de mensajería instantánea, hace dos años no consideraba a WhatsApp Messenger como la más segura, pero tras la ola de actualizaciones que desplegaron los desarrolladores de la compañía Meta puedo decir que supera a otras aplicaciones en el ámbito de la seguridad y privacidad. Hoy te enseñaré un increíble truco para organizar tus conversaciones personales y grupales más importantes en una carpeta secreta, a la cual solo tendrás acceso si colocas tu huella dactilar o patrón. Es importante aclarar que usarás la herramienta “Bloqueo de chats”, misma que ya se encuentra disponible en la versión estable de WhatsApp, significa que no descargarás programas adicionales o modificados. Recomendamos aplicar la referida función en contactos o grupos donde envíes o recibas contenido confidencial a diario.

Así puedes organizar tus chats más importantes de WhatsApp en otra sección

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y pulsa por unos segundos sobre un chat hasta que se encuentre sombreado.

El siguiente paso es tocar en las demás conversaciones importantes para ti, así no tendrás que hacer el proceso de forma individual.

Se desplegarán unas opciones en la parte superior.

Presiona el ícono de los tres puntos.

Aquí toca el apartado “ Bloquear chat ”.

”. Coloca tu huella dactilar o patrón de seguridad .

o . Como puedes observar, en la interfaz principal del aplicativo se habilitará una nueva carpeta denominada “ Chats bloqueados ”.

”. Finalmente, oprímela > vuelve a colocar tu huella.

Es así como accedes y vas a separar tus conversaciones más importantes en otra sección.

