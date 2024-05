¿Alguna vez has eliminado a alguien por error? Si te has peleado con alguien por WhatsApp y decidiste borrar su número de contacto por completo, pues no te preocupes, porque existe un sencillo truco para recuperar a ese usuario de forma rápida y sencilla. Para ello re recomiendo emplear estos fáciles pasos sin necesidad de tener que descargar aplicaciones de terceros que lo único que hacen es quedarse con tu información privada y acceder a tus datos como fecha de cumpleaños, sexo, correo electrónico, entre otros. Emplea este tutorial para volver a chatear.

Cómo recuperar contactos borrados de WhatsApp

Lo primero que debes realizar será ingresar a tu celular Android.

Allí dirígete a la app llamada Contactos .

. En ese apartado debes ingresar a “Organizador” o las tres rayitas de la esquina superior .

. Presiona donde dice “Papelera” .

. Allí se almacenarán todos los contactos que has decidido eliminar por algún motivo.

Lo bueno es que no tiene fecha de caducidad, es decir, no desaparecerán luego de 30 días .

. Ahora solo sácalo de allí y vuélvelo a encontrar en WhatsApp.

Inicia una conversación y listo. Ya con ello tienes la opción de volver a charlar.

WHATSAPP | De esta manera podrás recuperar todos los contactos eliminados en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Más contenido útil de WhatsApp