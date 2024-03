Si has descargado WhatsApp en los últimos días, déjame decirte que la app está llena de novedades, pues ahora no solo integra la función para publicar estados de 60 segundos o un minuto, sino también una nueva manera de ver tus Estados. Sin embargo, al obtener la más reciente versión, también se puede convertir en un problema para ti, esto se debe a que, de la nada, cuando abres la app de Meta, aparece un mensaje que dice “WhatsApp continúa fallando”, generando que se cierre el programa y no te permita chequear ni recibir mensajes de tus amigos. ¿A qué se debe este error? Hoy te voy a contar qué es lo que está pasado en la plataforma de Mark Zuckerberg y cómo solucionarlo de inmediato.

Qué debes hacer si te sale “WhatsApp continúa fallando”

En caso te salga este error, trata de chequear si existe una nueva actualización en WhatsApp .

. Si es que no la hay, y estás en el programa beta, lo mejor será salirte de la opción para desarrolladores .

. Si esto no funciona, también puedes ingresar a los Ajustes de tu smartphon e.

e. Allí busca la pestaña “Aplicaciones” y anda a “WhatsApp”.

En ese instante observarás una pestaña que dice : “Limpiar datos” .

. Elimina en ese momento la memoria caché de tu equipo y pulsa en “Detener” .

. A continuación intenta abrir WhatsApp. Verás que nuevamente podrás usarla con normalidad y sin trabas.

En caso siga cerrándose de manera imprevista, lo que te recomiendo es desinstalar la aplicación por completo.

Recuerda que si no se ha hecho copia de seguridad automática, es posible que tus conversaciones se pierdan.

Una vez desinstalado y vuelto a instalar WhatsApp, logueate y abre la app.

Con ello ya habrás solucionado el problema de “WhatsApp continúa fallando”.

