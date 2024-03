WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usuarios usan para poder chatear, pero también puedes hacer lo mismo con WhatsApp Business, la plataforma con la que puedes no solo conversar con tus amigos, sino también con tus clientes. Cada una tiene sus claras diferencias. Durante mucho tiempo he usado la versión normal, hasta que me di cuenta que en la cuenta para empresas tienes la particularidad de programar tus mensajes, establecer una respuesta automática cuando no te encuentras conectado y hasta colgar tus Estados y controlar quién deseas que los vea. Sin embargo, ¿se puede usar ambos con el mismo número? ¿Qué debo hacer? Es en ese contexto que hoy te brindaré una respuesta clara y concisa, además de ayudarte en caso quieras emplear la versión para compañías. Recuerda que las dos se encuentran tanto en Android y iPhone, por lo que no habrá problemas de compatibilidad.

¿Se puede usar WhatsApp y WhatsApp Business con tu mismo número?

De seguro esta es la interrogante que te has hecho durante varios días.

La respuesta definitiva es no . Necesariamente tienes que registrar tu número en uno de ellos.

. Necesariamente tienes que registrar tu número en uno de ellos. Eso no quiere decir que si deseas pasarte de WhatsApp Business a WhastApp no lo vas a lograr, por el contrario, puedes recuperar incluso todos tus chats.

WHATSAPP | Recuerda que esta aplicación sirve para las empresas, por lo que si tienes una, puedes acceder a más configuraciones que la app normal. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma sucede si cambias de WhatsApp a WhatsApp Business .

. En caso de que quieras usar ambos, deberás registrar cada uno de ellos con un número distinto.

Asimismo, no es posible abrir WhatsApp Business usando los dispositivos vinculados con WhatsApp . Necesariamente debe ser con el mismo programa de Meta.

. Necesariamente debe ser con el mismo programa de Meta. Lo mejor de todo es que en algunos dispositivos Android puedes clonar la aplicación para que así logres emplear dos conversaciones en cualquiera de las plataformas.

WHATSAPP | Eso sí, puedes emplear WhatsApp Business y WhatsApp en un mismo teléfono, pero con diferente número. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

