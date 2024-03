Una de las cosas que siempre me gusta de WhatsApp es que no para de actualizarse. A través de los primeros días del 2024 he obtenido nuevas herramientas como los emojis, la opción para poder crear stickers sin necesidad de programas, etc. A ellos se le suma una función que la app de Meta tiene escondida y no quiere que sepas: se trata de la opción para apagar tu celular sin tener que presionar en “Detener” dentro de los ajustes de la app. ¿Se necesita hacer algo? Existen dos requisitos, el primero de ellos es contar con la plataforma completamente actualizada, mientras que el segundo es que solo se puede visualizar en los terminales Android, por lo que en los iPhone es casi imposible debido a que todo se encuentra completamente cifrado. Recuerda que seguirás recibiendo mensajes dentro de la aplicación y verás el contador, pero tu dispositivo no sonará por nada del mundo ni mucho menos se enterarán que has activado este truco oculto.

Cómo desactivar WhatsApp por horas sin desconectarte de internet

Primero deberás esperas que algún amigo te mande un mensaje a través de la app.

En ese instante deberás presionar sobre el mensaje en cuestión.

Ahora se abrirá una nueva ventana en donde dice “Posponer” .

. Se mostrará un menú para poder apagar WhatsApp durante 15 minutos, 30 minutos, 1 hora o 2 horas.

WHATSAPP | El botón oculto de WhatsApp se llama "posponer" y se encuentra dentro de tu celular Android. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De esa manera cada vez que alguien te mande un mensaje, este no aparecerá en tus notificaciones .

. Tampoco tu dispositivo vibrará por nada del mundo y, lo mejor de todo, es que no sonará.

De esa forma podrás sentirte cómodo y que no afecte cuando te encuentras en una reunión importante .

. Cabe precisar que este truco lo pude hacer en los dispositivos de marca Xiaomi, Samsung y Huawei. El proceso puede cambiar dependiendo de tu terminal.

WHATSAPP | Podrás posponer tus mensajes en 30 minutos a dos horas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

